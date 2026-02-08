Precaución en la zona estradense de Adoufe tras caerse el tendido por un corrimiento de tierras

Las autoridades de A Estrada recomiendan precaución al transitar o circular por el entorno de Adoufe, en San Miguel de Castro, tras producirse este sábado un corrimiento de tierras en las proximidades de la iglesia, derribando una torreta eléctrica y 400 metros de cable sobre la calzada. Al parecer, los lugareños ya habían detectado grietas en el terreno en jornadas previas, achacando el suceso a las fuertes lluvias de estos días.

Ocurrió en el rebaje de una explotación minera de Erimsa existente en la zona. Por consecuencia de este movimiento, se desplomó la citada torre de media tensión y todo el tendido eléctrico vinculado, dejando sin suministro al entorno. De cualquier modo, desde un primer momento se estuvo trabajando en la zona para el restablecimiento del servicio, que se aseguró a los vecinos con ayuda de varios generadores, y aún continúan los trabajos para reponer el cableado.

Sólo cableado

El alcalde estradense, Gonzalo Louzao, se desplazó a la zona para conocer de cerca las consecuencias y el alcance del suceso, valorando los efectos sobre la red viaria. Según detalló, en los primeros momentos la afectación a las vías públicas se vincula a la presencia de cableado en una pista del lugar de Adoufe, localidad en la que están censados seis habitantes, y que quedó incomunicada.

El Ayuntamiento permanecerá vigilante por se se habían producido nuevos corrimientos de tierra ante la adversa situación meteorológica, y ha ofrecido medios municipales para ayudar en los trabajos. No hubo daños en personas, y se espera que se recupere el entorno y conducciones eléctricas dañadas en los próximos días.