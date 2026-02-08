MAR
Esixen celeridade nos trámites para que as mariscadoras de Camariñas poidan cobrar o paro
O BNG presentou varias iniciativas no Parlamento galego
O BNG da Costa da Morte, a través do deputado Oscar Insua, presentou diversas iniciativas no Parlamento galego nas que demanda á Xunta de Galiza que axilice os trámites de suspensión e modificación do plan de xestión para moluscos bivalvos solicitado pola confraría de Camariñas, así como comezar a elaborar de forma inmediata un plan global de viabilidade para actividade marisqueira na ría.
A formación nacionalista indicou que van dous meses desde que a confraría solicitaron á Consellería do Mar que realizase ditos trámites, que son necesarios para que as mariscadoras de Camariñas poidan pedir as axudas polo cese da actividade no Instituto Social da Mariña (ISM), dado que cotizan no Réxime Especial de Traballadoras do Mar, ante a falta doutro plan ou a elaboración dunha orde de axudas específica para este colectivo por parte da Xunta.
Sen traballar e sen cobrar
"As mariscadoras seguen sen poden traballar, e sen cobrar axuda algunha; de feito no pasado Nadal nin puideron traballar nin cobraron un só céntimo", advirten dende o BNG, que denuncia que "o Goberno galego leva escapando deste problema e non é capaz de ofrecer unha solución para recuperar os bancos marisqueiros en Camariñas".
Oscar Insua sinala que "é unha vergonza o trato que están a recibir as mariscadoras. Se foran grandes empresarias o PP xa lles tiña os papeles listos". A Xunta, engade, "non lles saca ningunha liña de axuda específica, e por enriba de teren que tirar do paro que teñen acumulado, retrásanlle a tramitación, é unha burla".
Pola súa banda, a responsable local dos nacionalistas en Camariñas, Ana Pasantes, asegura que "desde o BNG non imos parar ata conseguir que as mariscadoras cobren dunha vez e teñan aprobado un plan de futuro, aínda que do goberno do PP pouco ou nada podemos esperar".
- Santiago despide a Pepe del Latino, un referente de la hostelería en el Ensanche
- La huelga de buses se reactiva el miércoles de forma indefinida en Santiago
- La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
- Voto de confianza al alcalde de Negreira para arreglar los ruinosos molinos de A Ponte Maceira
- Ganadera en Melide e 'influencer' del rural: «A mi padre le decían: 'Qué pena que no sea un chaval para poder conducir el tractor'»
- La CIG convoca asambleas para decidir cuándo reiniciar la huelga de autobuses en Santiago
- Estos son los ocho restaurantes de Santiago con la mejor relación calidad-precio
- La pensión alcanza, pero no sobra: «Un matrimonio de 70 años en Galicia no puede vivir con 900 euros al mes»