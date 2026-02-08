Frades aumenta un 6.5% sus presupuestos hasta los 2,6 millones con la educación y sanidad por delante

La Corporación de Frades aprobó en pleno sus presupuestos para 2026, que ascienden a 2.660.123,16 euros y crecen un 6,46% con respecto al año 2025 (2.498.641,56 euros). Se trata de unas partidas, según el edil de Economía (y alcalde en funciones), Manuel Ferreiro, con un equilibrio en gastos e ingresos "que reflicte os sinais de identidade deste equipo de Goberno: educación e sanidade como prioridades para un municipio rural, débeda bancaria cero e pago de facturas ao día”, defendía. Asimismo, salió adelante el POS+ que, unido al plan complementario, rozan el millón y medio de euros.

Ferreiro Marzoa, explicó que “ter unha economía saneada permítenos solicitar todo tipo de axudas e subvencións tanto para sanidade como para educación, nas que o Concello ten que achegar nha porcentaxe”. Las cuentas salieron adelante con los votos a favor del Grupo de Gobierno del PP y las abstenciones de PSOE y BNG. El regidor en funcions abundaba en el carácter social de estos presupuestos, “non en van Frades foi seleccionado en dúas ocasións pola Deputación da Coruña como exemplo de boas prácticas en servizos sociais”. Al hilo, añadía que la inversión en bienes corrientes se sitúa en 1.085.000 euros, lo que significa que cuatro de cada diez euros de los presupuestos tendrán como destino la financiación de servicios como la recogida de basura, saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado público, mantenimiento de áreas públicas, desbroce de carreteras, mantenimiento de caminos municipales, actividades deportivas, culturales y la financiación de los Servicios Sociales de Frades, entre los que se incluyen fisioterapia, podología y peluquería gratuitas a domicilio para las personas mayores y dependientes.

Inversiones reales

En cuanto al capítulo de inversiones reales, asciende este año a 473.677,76 euros, un 41,6% más que en 2025, donde “a maioría dos proxectos son de mellora da seguridade viaria, arranxos de pistas e acondicionamento de accesos a núcleos de poboación, onde mantemos a nosa firme aposta polos arranxos en aglomerado”. De hecho, en los dos últimos años más de la mitad de las actuaciones de arreglos en pistas en las distintas parroquias de Frades fueron acometidas en aglomerado, para mejorar la seguridad vial y ofrecer un mejor servicio a la vecindad. Además, Manuel Ferreiro apuntó que “se sumamos os 3 proxectos aprobados no Plan Complementario do POS e temos en conta que estamos a piques de firmar o convenio para a nova ETAP de Ponte Carreirapor 622.000 euros, este ano poderemos licitar e executar obras por preto de 2 millóns de euros, sempre que a Deputación acometa a senda Gafoi-Aiazo pola que levamos máis dunha década agardando”.

Los gastos de personal crecen en 50.000 euros, hasta los 651.115 €, ya que incluyen las actualizaciones de los salarios establecidas para este año. En lo que respecta a los ingresos, el Ayuntamiento mantendrá las bonificaciones del 95% de la cuota íntegra del IBI para aquellos vecinos con inmuebles donde se desarrollan exclusivamente actividades agrarias o ganaderas pertenecientes al sector primario. “Deste modo, renunciamos a ingresar uns 30.000 euros, que quedan nos petos dos nosos gandeiros e gandeiras nuns momentos de especial incerteza no sector", apuntó el alcalde en funciones. Las previsiones de ingresos por tasas municipales son de 325.846 euros, 23.000 euros más que el año anterior debido principalmente a la mejora de la eficiencia recaudatoria tras actualizar la base de datos. En el caso de los impuestos directos (IBI, IAE y Vehículos) y el indirecto se mantienen prácticamente iguales al año anterior: 453.695 y 30.000 euros, respectivamente.

Fondos provinciales

Para concluir, el pleno también aprobó la propuesta de la Alcaldía de actuaciones a incluir en el Plan Único de Concellos 2026, que destina 279.310 euros a la financiación de gastos corrientes y 715.965 euros a obras. Así, los 263.350 euros de la aportación provincial 2026 se destinarán íntegramente a dos proyectos: Camiño Casal (Vitre) a Erimsa (Frades), Camiño Queirís á DP-3801 (Moar), entubado en Tarrío (Papucín), cuneta revestida en Augas Santas (Céltigos) y barrera de seguridad en Bouzamonte (Añá), por 69.919,66 euros. Pero también el Camiño Currás a O Sibio (Gafoi), accesos a Aboi (Céltigos), accesos a Pazo (Abellá), accesos a Marís (Abellá), accesos a Bataneiros-Reboredo (Galegos) y accesos a Currillos (Vitre), dotados con 193.430,42 euros.

Y, a mayores, el Plan Complementario de 2026 incluye la mejora del Camiño DP-3802 (Vista Alegre) a la DP-3801 (A Grabanxa), por 229.810,15 euros; accesos a San Martiño (Frades), por 93.933,16 euros, y Camiño do Mesón ás Quintás (Ledoira), más accesos a Tarrío (Papucín), por 128.872,39 euros.