Vecinos de A Ponte Maceira firman para que se rehabiliten sus molinos

Los vecinos de A Ponte Maceira, localidad que divide el Tambre entre A Maía y Barcala, firmaron masivamente para autorizar que el Concello de Negreira acometa la rehabilitación del maltrecho conjunto de molinos de agua, uno de ellos a punto de derrumbarse.

Así lo proponía el regidor, Manuel Ángel Leis, tras convocarlos ante la Capela de San Brais, donde distribuyó modelos de autorización entre las decenas de presentes. Allí destacó que, a nivel documental, una de las infraestructuras hidráulicas pertenece a una familia, pero la propiedad de la otra, la que se está derrumbando, se encuentra en investigación.

Ante esta realidad, y aconsejado por sus asesores jurídicos, la administración local barcalesa ha optado por recabar firmas de autorización, pero también documentos acreditativos, como el que mostraba un lugareño: un testamento de 1935 en el que ya se abordaba y cedía el uso del molino.

A través de Patrimonio

«Se todos os veciños con usufruto firman a autorización, canalizaremos os permisos a través de Patrimonio, que ademais dixeron que nos podían botar unha man» con las obras, explicaba Leis.

En la reunión también se abordó la reconstrucción de la presa aledaña, en el mismo río. Según el regidor, «Augas de Galicia tiña un proxecto por 300.000 euros para iso, pero houbo cambios da consellería, e din que non van executar, porque é cousa de Augas», lamentaba el alcalde. Y sobre el cierre del puente BIC al tráfico, afirma que se intentó... pero se llegaron a presentar 700 firmas en contra.

En cuanto al estado del Tambre, este sábado seguía a algo menos de medio metro de alcanzar los tejados de dichos molinos, que es cuando el riesgo de inundación afecta a las viviendas de la zona. La Xunta, con el Plan Inungal activado en preemergencia, señala la posibilidad de crecidas en este curso fluvial, pero a su paso por Oroso, y del Sar en Ames.