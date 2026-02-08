Furor por construir las 140 viviendas públicas en Ames: hay 122 propuestas

Nada menos que 122 propuestas optan al concurso de ideas convocado por la Xunta para construir cinco inmuebles con capacidad para 140 nuevas viviendas de promoción pública en Galdrachán, en el Concello de Ames. La Administración autonómica licitó este concurso por más de 1,4 millones.

Y es que, hay que recordar, el furor de los profesionales del sector por este concurso puede residir, precisamente, en que la organización subrayó en su día que la redacción de los proyectos «será libre, valorándose as solucións innovadoras a validar sempre sobre unhas condicións mínimas de habitabilidade», divulgó el secretario xeral de Vivenda, Heriberto García, junto a la conselleira de Vivenda.

La convocatoria se divide en dos fases. La primera es la presentación de las propuestas por parte de arquitectos (que es la que acaba de finalizar, con éxito de participación). Y a partir de este momento, en la segunda fase, el jurado seleccionará las seis mejores propuestas y los seleccionados podrán presentar los correspondientes anteproyectos. Sus integrantes elegirá las tres propuestas finalistas, que serán las encargadas de redactar los proyectos para la construcción de las viviendas. Así, los ganadores del primer y segundo premio se encargarán de la redacción del proyecto y de la dirección de obra de dos edificios cada uno, mientras que al tercer premio se hará cargo del proyecto del otro inmueble.

A tres bandas

El jurado que seleccionará las citadas propuestas está compuesto por representantes de la Xunta, COAG y Concello de Ames.

En la valoración de las propuestas se tendrán en cuenta factores como la calidad arquitectónica, la eficiencia energética, la integración en el entorno o la funcionalidad, y se destacó que este sistema de selección pondrá también el acento en la innovación.

La iniciativa de la Xunta permitirá seguir impulsando la vivienda en el municipio de Ames y, en el caso de estas 140 nuevas viviendas en Ames, el ámbito en el que se desarrollarán, con más de 4.400 metros cuadrados, se presta a explorar nuevos formatos y tipologías de edificaciones, siempre adaptadas a la demanda.

Otro proyecto

Este proyecto de la Xunta se suma a otro ya iniciado para impulsar otras 78 viviendas en la rúa Agriños, para el que la Administración autonómica ya ha adjudicado la redacción del proyecto.

En conjunto, la Xunta tiene en marcha 218 nuevas viviendas en Ames en los suelos cedidos por el Ayuntamiento de Ames.