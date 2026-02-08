El Entroido de San Pedro de Vilanova une al alcalde de Vedra con la oposición

Que de una parroquia con casi 300 habitantes, la mitad se vuelquen con el Entroido ya es digno de mención... pero es que en la de San Pedro de Vilanova, en Vedra, no solo han conseguido esta meta, sino que aparte de organizar uno de los desfiles y parrandas más coloridos de la comarca, han logrado lo impensable: que un alcalde del PP, como Carlos Martínez, comparta jarana con la portavoz socialista, Begoña González.

Y de ello da fe la foto que acompaña a estas líneas, donde aparecen subidos a un vehículo. Las parrandas y Xenerais da Ulla tampoco se quisieron perder un evento tan divertido como concurrido. Sin embargo, los chubascos del mediodía obligaron a continuar la celebración a cubierto en el local social de Picón... donde los uniformados echaron mano de caballos de madera para lanzar sus atranques.