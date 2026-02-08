Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos en SantiagoA ReixaInundacionesElecciones USC
instagram

El Entroido de San Pedro de Vilanova une al alcalde de Vedra con la oposición

La mitad de esta parroquia se vuelca cada temporada con los desfiles y parrandas, incluyendo carrozas

El regidor Carlos Martínez no dudó en compartir jarana con la portavoz del PSOE, Begoña González

El alcalde popular de Vedra y la portavoz del PSOE local sobre un vehículo en San Pedro de Vilanova

El alcalde popular de Vedra y la portavoz del PSOE local sobre un vehículo en San Pedro de Vilanova / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Vedra

Que de una parroquia con casi 300 habitantes, la mitad se vuelquen con el Entroido ya es digno de mención... pero es que en la de San Pedro de Vilanova, en Vedra, no solo han conseguido esta meta, sino que aparte de organizar uno de los desfiles y parrandas más coloridos de la comarca, han logrado lo impensable: que un alcalde del PP, como Carlos Martínez, comparta jarana con la portavoz socialista, Begoña González.

Y de ello da fe la foto que acompaña a estas líneas, donde aparecen subidos a un vehículo. Las parrandas y Xenerais da Ulla tampoco se quisieron perder un evento tan divertido como concurrido. Sin embargo, los chubascos del mediodía obligaron a continuar la celebración a cubierto en el local social de Picón... donde los uniformados echaron mano de caballos de madera para lanzar sus atranques.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents