Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

URBANISMO

Carballo impulsa o eixe verde do Rego da Balsa

O Goberno local aprobou a expropiación dos terreos necesarios

Zona verde do Rego da Balsa, en Carballo.

Zona verde do Rego da Balsa, en Carballo. / C. Carballo

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O Goberno de Carballo aprobou inicialmente o proxecto de expropiación dos terreos do ámbito SX-EL6, primeiro paso administrativo para completar o gran corredor verde previsto polo PXOM na contorna do Rego da Balsa mediante a incorporación de 17.774 m2 destinados a espazos libres e zonas verdes. Estes terreos sumaranse ao ámbito SX-EL5, que xa é maioritariamente de titularidade municipal.

A obtención das parcelas realizarase polo procedemento de taxación conxunta, segundo o proxecto redactado por Estudio Técnico Gallego, S.A. O investimento previsto para esta fase ascende a 97.147,76 euros.

Noticias relacionadas y más

O obxectivo é executar o proxecto de renaturalización da zona urbana e crear eixes verdes arredor do Rego da Balsa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents