URBANISMO
Carballo impulsa o eixe verde do Rego da Balsa
O Goberno local aprobou a expropiación dos terreos necesarios
Carballo
O Goberno de Carballo aprobou inicialmente o proxecto de expropiación dos terreos do ámbito SX-EL6, primeiro paso administrativo para completar o gran corredor verde previsto polo PXOM na contorna do Rego da Balsa mediante a incorporación de 17.774 m2 destinados a espazos libres e zonas verdes. Estes terreos sumaranse ao ámbito SX-EL5, que xa é maioritariamente de titularidade municipal.
A obtención das parcelas realizarase polo procedemento de taxación conxunta, segundo o proxecto redactado por Estudio Técnico Gallego, S.A. O investimento previsto para esta fase ascende a 97.147,76 euros.
O obxectivo é executar o proxecto de renaturalización da zona urbana e crear eixes verdes arredor do Rego da Balsa.
- La borrasca Marta obliga a suspender el partido entre el Cambados y el Compostela
- Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
- Operativo policial en dos pubs de Santiago para la búsqueda de drogas durante la madrugada
- La huelga de buses se reactiva el miércoles de forma indefinida en Santiago
- Furor por construir las 140 viviendas públicas en Ames: hay 122 propuestas
- Vecinos de A Ponte Maceira firman para que se rehabiliten sus molinos
- Una serie rodada en Santiago y sus alrededores aspira a tener el Mejor Guión de Comedia
- Crónica social compostelana | Cocido de la promoción del Preuniversitario del 70-71 del Arcebispo Xelmírez