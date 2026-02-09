La cocaína es la ‘reina’ entre las drogas más consumidas en la Costa da Morte

Las adicciones aumentan y, a la vez, la percepción de riesgo es menor entre quienes se inician en el consumo de drogas. Así lo afirma María José Dosil, educadora familia de la Asociación Vieiro, con sede en Carballo, que viene de presentar el informe de los servicios prestados en 2025.

El 40% de las personas que solicitaron apoyo a Vieiro y fueron derivadas a recursos asistenciales especializados son consumidoras de cocaína, que es, con diferencia, la droga más consumida en Costa da Morte. Le siguen el alcohol (21%), la heroína (14%) y el cannabis (11%).

Dosil asegura que el patrón de consumo cambió. Años atrás, añade, «era la heroína la más consumida y hoy lo es la cocaína». Además, «está aumentando notablemente el policonsumo de dos o más drogas y, de hecho, es raro el consumo de una sola sustancia». A ello hay que añadir que «está bajando la edad de inicio al consumo de drogas y cada vez es más habitual en edades tempranas».

"Está bajando la edad de inicio y cada vez es más facil comprar droga" María José Dosil — Educadora familiar de Vieiro

No obstante, la educadora social de Vieiro señala que el problema de las adicciones afecta «a personas de todas las edades y clases sociales, y está aumentando el consumo porque no existe una percepción del riesgo hasta que la adicción se convierte en un verdadero problema».

Otro factor que contribuye a esta situación es la facilidad para adquirir sustancias estupefacientes. «Cada vez es menos complicado conseguir drogas. Años atrás los consumidores tenían que acudir a zonas apartadas y más peligrosas para comprar, pero hoy basta con tener un móvil o un patinete y las puedes conseguir en la calle», subraya María José Dosil.

Adicciones a pantallas

A los cambios en los hábitos de consumo de estupefacientes hay que sumar, de la misma manera, la aparición de las adicciones a las nuevas tecnologías, que el pasado año supusieron el 14 por ciento de las consultas y peticiones de ayuda que fueron recibidas en Vieiro.

La asociación ofrece servicios de información, atención y asesoramiento a personas con problemas de adicción y también a sus familias, en el ámbito comprendido entre A Coruña y Fisterra.

En 2025 atendió 279 demandas presenciales y telefónicas, la mayoría de hombres. Destacan las peticiones de información sobre programas de prevención, seguidas de las demandas de datos sobre centros de deshabituación relacionadas sobre todo con el consumo de cocaína y alcohol.

También son numerosas las demandas de orientación sobre habilidades y estrategias psicoeducativas para el manejo de conductas de riesgo. La mayoría de las consultas las realizan familiares de personas con alguna adicción y también los propios interesados.

Peticiones de otros países

Diecisiete de los usuarios atendidos el pasado año por los profesionales de Vieiro fueron derivados a recursos asistenciales especializados, como el Proyecto Hombre y centros de rehabilitación, como la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) o Adico. «En Vieiro no solo atendemos a personas de nuestro ámbito de actuación, ya que por vía telefónica o telemática estamos recibiendo peticiones de información de toda España e incluso desde otros países», señala María José Dosil.

La clave: la prevención

Revertir el panorama actual pasa, según la educadora social de Vieiro, por la prevención. «Lo más importante es seguir trabajando de forma comunitaria en este ámbito y llegar a toda la población».

Ese es precisamente uno de los pilares de actuación de Vieiro, que cuentan con un equipo de cinco profesionales y promueve programas de prevención orientados a escolares, familias y a la comunidad, en general. «La clave está en anticiparse y evitar el problema de la adicción», concluye Dosil.