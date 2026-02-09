Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Desactivada la búsqueda del vecino de Carballo que estaba desaparecido

Jesús Pombo fue localizado a última hora del domingo

Jesús Pombo estaba desaparecido desde el pasado viernes.

Jesús Pombo estaba desaparecido desde el pasado viernes. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Jesús Pombo, el hombre de 49 años, vecino de Rus (Carballo), que estaba desaparecido desde el viernes fue localizado a última hora del domingo.

Sus allegados habían solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizarle, después de que no supiesen nada de él desde el viernes. Por la tarde, había sido visto por una vecina en la zona de A Ponte de la capital carballesa.

