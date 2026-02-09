Un drama coreano ‘made in’ Rois: «La gente que lo ha leído me dice que engancha un montón»

Mercedes Autrán no es una novelista como cualquier otra. Muchos autores viven desde su infancia por y para la literatura, reflexionando sobre historias, descartando ideas y buscando tendencias. Este no es su caso, aunque casi: «Estudié percusión desde pequeña, a lo que me dedico ahora mismo profesionalmente. Pero lo de escribir fue un impulso que me nació de un día para otro», explica esta vecina de Rois.

Natural de la pequeña aldea de Casas do Porto, escribió su recientemente publicada novela Por una promesa curiosamente por la misma razón que indica su título. «A mi madre le encantan las telenovelas, se pasa el tiempo hasta la madrugada viéndolas. Sin embargo, cada vez se quejaba más de cómo las hacían, decía que los personajes morían todo el rato y que cada vez eran peores, así que en el verano de 2022 le prometí escribirle una telenovela».

Autrán decidió escribir el libro para entretener a su madre con una telenovela en páginas

Con ello, no solo consiguió plasmar en otro formato el entretenimiento que buscaba su madre a la perfección, sino que pudo introducirla en la lectura, una práctica que , según dice, nunca pudo experimentar, ya que «no tenía tiempo para leer un libro». Sin embargo, la espera valió la pena, pues consiguió que la primera experiencia literaria de su progenitora fuese todo un éxito. «Le encantó porque es una telenovela hecha en páginas, es como si le contaras a un ciego lo que pasa en la televisión», confiesa.

Para la creación del argumento de la obra trabajó a partir del hilo conductor principal de este tipo de ficción: el romance. Aunque de una forma única: «Se trata de un drama coreano. Escogí este género porque en Corea del Sur utilizan la cultura para atraer turismo y yo quise hacer lo mismo, pero para que la gente conociese el encanto de mi aldea, Casas do Porto».

«La gente me dice que engancha un montón»

De esta manera, la historia parte de un joven surcoreano que recala en este lugar de Rois, donde cruza su destino con una chica y forjan una apasionada relación que lleva al lector a no despegarse de la silla. «La gente que se ha leído el libro me dice que engancha un montón, que nunca habían leído algo igual», señala Autrán.

A lo largo de la obra, ambientada en la actualidad, la autora retrata cómo la joven enseña a este forastero los atractivos del lugar en el que creció, así como otros bellos parajes de la comunidad: «Se van de viaje a lugares como la playa de A Lanzada, la cascada de A Toxa o la catedral de Santiago».

A su vez, utiliza las páginas para tratar diferentes temas sociales como la violencia de género o el aborto, además de situaciones a las que se puede enfrentar cualquier pareja a lo largo de su romance. «No trato de expresar qué tópicos son correctos o no, pero sí me gusta escribir plasmando mi punto de vista sobre ciertas cuestiones que considero importantes», detalla la escritora.

Para la autora roisense, poder dar un rato de entretenimiento y evasión a través de la ficción es el mayor logro que puede conseguir: «Ese tipo de cosas me emocionan y las valoro más que cualquier premio».