Alerta por la crecida del río Gallo en Cuntis y el Tambre en Oroso y Trazo

Continúa activo el Plan Inungal de la Xunta que, tras realizar controles sobre el caudal de todos los ríos en Galicia, ha señalado alertas naranjas en la comarca en el Gallo (Cuntis) y Tambre, a su paso por Oroso y Trazo, pero no el Sar, que sí que estuvo al límite estos días en Ames.

En cuanto al Tambre, desde el Concello de Oroso era su alcalde, Alex Doval, quien se refería a que las crecidas tienen como marco habitual «a zona da Ponte e do Portiño, que son as zonas nas que mais se achega ás casas». También ocurre en el área fluvial de Penateixa y O Refuxio, hasta el punto que suele dejar incomunicadas las pequeñas islas de este curso fluvial, «É algo habitual xa nos invernos», apuntaba el mandatario local.

Desde la alcaldía

Igualmente, su homóloga en Trazo, Fina Suárez, destacaba que las mayores crecidas del Tambre ocurren en la zona de Chaián y Vilouchada, «pero non temos vivendas preto que resulten afectadas», apuntaba, más allá del entorno del área recreativa que divide este curso fluvial con Santiago.

Por contra, este río se mantenía en A Ponte Maceira en el mismo nivel que en jornadas previas, a menos de un metro de llegar al tejado de los molinos, cuando sí que existe riesgo de que afecte a las casas. La apertura del embalse Barrié suele aliviar los desbordamientos.