Gerca abre las puertas del mercado laboral a estudiantes del IES Fernando Blanco de Cee

Esta semana comenzaron las prácticas del segundo curso de la FP Dual intensiva de Soldadura del IES Fernando Blanco, y el alumnado completará su formación durante los próximos seis meses con el equipo humano de Gerca, en Vimianzo.

Durante este período, los estudiantes formarán parte activa del día a día de la empresa, aplicando en un entorno de trabajo real los conocimientos adquiridos en el aula. Esta modalidad formativa combina el aprendizaje teórico con el desempeño profesional en la empresa, permitiendo al alumnado adquirir experiencia práctica, responsabilidad y una visión directa del sector industrial.

Prácticas remuneradas

La FP Dual intensiva se desarrolla a lo largo de dos años, distribuidos entre el centro educativo y la empresa, e incluye prácticas remuneradas. Este modelo facilita una transición efectiva al mercado laboral y permite a las empresas participar activamente en la formación de los futuros profesionales.

"En Gerca llevamos años apostando por la FP Dual porque creemos que es la manera más efectiva de preparar a los jóvenes para incorporarse al mercado laboral, pero también para que descubran si realmente les gusta la profesión que están estudiando", señala Mélani Lois, responsable de comunicación de la empresa.

Oportunidades reales

"Una parte de nuestro equipo humano actual procede de esta y de otras formaciones profesionales, lo que demuestra que este modelo funciona y genera oportunidades reales", añade.

Actualmente, ya se está trabajando en la próxima convocatoria de esta formación para el próximo curso académico, con el objetivo de continuar fortaleciendo la colaboración entre el ámbito educativo y el sector industrial de la comarca.