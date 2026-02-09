Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

CONVOCATORIA

O GDR Costa da Morte incentiva proxectos que diversifiquen a economía rural

Programou sesións informativas das axudas Leader en Baio, A Laracha e Corcubión

Unha das xuntanzas do GDR Costa da Morte en Vimianzo.

Unha das xuntanzas do GDR Costa da Morte en Vimianzo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Costa da Morte, tras a publicación o pasado 2 de febreiro da nova convocatoria de axudas para as anualidades 2026, 2027 e 2028, organiza tres sesións informativas dirixidas a persoas emprendedoras, empresas, asociacións e entidades públicas interesadas nas axudas do programa Leader Pepac 2023-2027.

As sesións teñen como obxectivo dar a coñecer as características da convocatoria e do procedemento de solicitude das axudas. Celebraranse os días 23 de febreiro no centro sociocultural de Baio (Zas), a casa da cultura da Laracha (día 24) e na casa da cultura de Corcubión (día 25), todas elas de 18.30 a 20.00 horas.

Cartel promocional das sesións informativas do Leader.

Cartel promocional das sesións informativas do Leader. / Cedida

Durante as sesións informarase sobre o funcionamento do programa, os requisitos para acceder ás axudas, os criterios de valoración dos proxectos, os prazos e procedementos de solicitude, así como aclaración de dúbidas sobre posibles iniciativas que poden optar ao financiamento.

O obxectivo destas accións "é achegar o programa Leader ao tecido social e económico do territorio, promovendo proxectos que impulsen a diversificación da economía rural, a mellora da calidade de vida e dos servizos á poboación, a conservación do patrimonio e o emprendemento", subliñan dende o GDR.

Noticias relacionadas y más

A asistencia é aberta e gratuíta. As persoas interesadas poden obter máis información na web www.gdrcostadamorte.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents