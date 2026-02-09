CONVOCATORIA
O GDR Costa da Morte incentiva proxectos que diversifiquen a economía rural
Programou sesións informativas das axudas Leader en Baio, A Laracha e Corcubión
O Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Costa da Morte, tras a publicación o pasado 2 de febreiro da nova convocatoria de axudas para as anualidades 2026, 2027 e 2028, organiza tres sesións informativas dirixidas a persoas emprendedoras, empresas, asociacións e entidades públicas interesadas nas axudas do programa Leader Pepac 2023-2027.
As sesións teñen como obxectivo dar a coñecer as características da convocatoria e do procedemento de solicitude das axudas. Celebraranse os días 23 de febreiro no centro sociocultural de Baio (Zas), a casa da cultura da Laracha (día 24) e na casa da cultura de Corcubión (día 25), todas elas de 18.30 a 20.00 horas.
Durante as sesións informarase sobre o funcionamento do programa, os requisitos para acceder ás axudas, os criterios de valoración dos proxectos, os prazos e procedementos de solicitude, así como aclaración de dúbidas sobre posibles iniciativas que poden optar ao financiamento.
O obxectivo destas accións "é achegar o programa Leader ao tecido social e económico do territorio, promovendo proxectos que impulsen a diversificación da economía rural, a mellora da calidade de vida e dos servizos á poboación, a conservación do patrimonio e o emprendemento", subliñan dende o GDR.
A asistencia é aberta e gratuíta. As persoas interesadas poden obter máis información na web www.gdrcostadamorte.com.
