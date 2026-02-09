Despliegue de la Guardia Civil en Teo por un presunto caso de evasión de impuestos

Un elevado número de agentes de la Guardia Civil y Aduanas entró en un chalet de Vilar de Calo, en Teo, en una operación conjunta que se desarrolla en varias localidades gallegas por un posible caso de evasión de impuestos.

Al parecer, la intervención, en la que los vecinos observaron también la presencia de perros entrenados, podría deberse a la presencia de una empresa dedicada a la compraventa de automóviles, y ya podría haber varios detenidos, aunque este extremo no ha podido ser confirmado, por el mutismo de las fuerzas del orden. Según apuntaban, los responsables de la firma llevarían tiempo eludiendo, supuestamente, el pago de impuestos a través de entramados societarios, un extremo que ponía sobre la mesa Onda Cero en las últimas horas.

Por vía aérea

En concreto, podría estar investigándose a un núcleo familiar de origen rumano que entró en Galicia por el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago con papeles falsos. La Agencia Tributaria también estaría detrás del operativo, según las mismas fuentes.