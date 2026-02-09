MAR
Rescatan siete tripulantes de un pesquero de Muxía al norte de A Coruña
Todo están en buen estado y el barco 'Itoiz' está a la deriva y muy escorado
El Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió a las 10.49 horas una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero Abra de Muxía, informando de que acababa de rescatar a los siete tripulantes del barco Itoiz, que se encontraba muy escorado, a unas 30 millas al norte de A Coruña.
Fue el propio patrón del pesquero Itoiz quien ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque. Los siete tripulantes fueron posteriormente recogidos por el pesquero Abra de Muxía, encontrándose todos ellos en buen estado.
En estos momentos, el pesquero Itoiz permanece sin tripulación, con una acusada escora y a la deriva. El barco es propiedad del alcalde de Muxía, Javier Sar Romero.
Traslado en helicóptero a Alvedro
Está previsto que el helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realice la evacuación de las siete personas que se encuentran a bordo del pesquero Abra de Muxía, trasladándolas al aeropuerto de A Coruña–Alvedro, donde tiene su base.
Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirige a la zona donde se encuentra el pesquero a la deriva, con hora estimada de llegada sobre las 13.30 horas, para evaluar la situación y continuar con el operativo.
La emergencia está coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña.
- La borrasca Marta obliga a suspender el partido entre el Cambados y el Compostela
- Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
- Operativo policial en dos pubs de Santiago para la búsqueda de drogas durante la madrugada
- La huelga de buses se reactiva el miércoles de forma indefinida en Santiago
- Furor por construir las 140 viviendas públicas en Ames: hay 122 propuestas
- Vecinos de A Ponte Maceira firman para que se rehabiliten sus molinos
- Una serie rodada en Santiago y sus alrededores aspira a tener el Mejor Guión de Comedia
- Crónica social compostelana | Cocido de la promoción del Preuniversitario del 70-71 del Arcebispo Xelmírez