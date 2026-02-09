El incremento de la aportación de la Xunta para ayuda en el hogar en Teo será de 650.000 euros en tres años

Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade, acaba de reunirse con la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, para valorar el impacto que tendrá el acuerdo alcanzado entre la Xunta y la Fegamp para el incremento del precio del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que permitirá que los ayuntamientos puedan mejorar la prestación de este servicio social. En este sentido, García explicó que "trátasese dun acordo histórico que suporá un incremento do 50% da achega do Goberno galego” a este servicio que es de competencia municipal.

En concreto, explicó que en el caso del Ayuntamiento de Teo, el incremento a lo largo de estos tres años será de casi 650.000 euros, lo que supondrá, recalcó, un importante ahorro en las arcas municipales, al tiempo que se sigue mejorando la ratio de atención. De este modo, Fabiola García señaló que “coas cifras na man vemos o beneficioso que será este acordo para os concellos galegos” y que demuestra el compromiso de la Xunta de Galicia con las Administraciones locales y, sobre todo, con todos los dependientes gallegos.

Cumplimiento de la ley

Por ello, insistió en que “é unha mágoa, que mentres a Xunta avanza en dereitos sociais, o Goberno central siga sen cumprir a Lei” y sin aportar el 50 % de la financiación; por lo que, recordó, la deuda con Galicia asciende a 2.900 millones de euros.

Por otra parte, la conselleira también denunció que el Gobierno central paralizó el Plan de Choque de la dependencia y de la discapacidad de la Xunta por un afán puramente recaudatorio. Así, explicó que con las más de 12.500 homologaciones automáticas de la discapacidad realizadas por la Xunta el pasado año, el Ejecutivo central dejó de recibir 114 millones de euros, causando un importante perjuicio a todos los gallegos.