Casi 150 expropiaciones para la variante que unirá Ordes con las carreteras hacia Trazo, Tordoia y Carballo

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, acaba de publicar en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto para la ejecución de la ronda sur-oeste de Ordes, cuyos dos kilómetros unirán la N-550 (donde el Ministerio de Fomento prevé la ejecución de una intersección tipo glorieta), con la carretera autonómica AC-413, hacia Carballo, Trazo y Tordoia. Se trata de ejecutar una variante que aleje el tráfico pesado del núcleo urbano del municipio de Ordes. El proceso incluirá, asimismo, 147 expropiaciones.

En cuanto a dichas afectaciones de terrenos, la superficie requerida varía entre 1 y 2.545 metros cuadrados, con varios copropietarios en algunos casos. El plazo para presentar alegaciones será de treinta 30 días hábiles, a contar a partir de este martes. El objetivo es aprobar el proyecto en el cuarto trimestre de 2026, para a continuación acometer la redacción del proyecto constructivo y posteriormente licitar la ejecución de las obras. El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses. En la actualidad el tráfico que va desde el núcleo de Ordes hacia Carballo (AC-413) o Viaño Pequeño (DP-5903) tiene que circular por el núcleo urbano de Ordes (rúa do Recreo, coincidente con la DP-5903, Alfonso Senra o Lagartos), a lo largo de una longitud de 1.010 m (entre los puntos kilométricos 0 al 1+010); motivo por el cual estas calles soportan un elevado tránsito de tráfico pesado, y se mezcla el tráfico interior de los habitantes de Ordes con los que atraviesan el núcleo hacia A Silva, Carballo o Viaño Pequeño.

Nuevo acceso

Para solucionar esta problemática, se pretende la ejecución de una variante que discurra desde la N-550 hasta la intersección de la carretera AC-413 con la DP-5903 y al mismo tiempo generar un nuevo acceso, muy necesario, al IES Maruxa Mallo, al punto limpio y al tanatorio municipal y cementerio de O Balado. Se proponen así acometer un conjunto de actuación para ejecutar la ronda sur-oeste de Ordes, con carriles para circulación de vehículos y sendas para peones y bicicletas y patines. Esta ronda permitirá reducir el tráfico de vehículos en el núcleo urbano de Ordes, más concretamente en las calles Mediodía y la de O Recreo, ya que permitirá la conexión de la carretera AC-524 (acceso a la AP-9 y Mesía) y de la N-550 (acceso a Santiago de Compostela) con la AC-413 (acceso a A Silva y Carballo) y a DP-5903 (acceso a Trazo y Tordoia).

La senda peatonal y carril bici previstos permitirán darle continuidad las sendas y carril bici ya existentes y que conectan Ordes (desde Plaza de la Constitución) con las instalaciones de la piscina municipal, el IES Maruxa Mallo y el IES Nº 1 y las instalaciones deportivas de los pabellones deportivos Castelao I y II. Las actuaciones se desarrollan en el Ayuntamiento de Ordes, en las parroquias de Santa María de Ordes y Santa Marina de Parada. La nueva ronda tendrá una longitud de 2,01 Km y se ejecutarán dos glorietas, una en el kilómetro 0 560 (glorieta 1), la altura de intersección con la calle Coruña y el desvío que va cara el Instituto y las instalaciones de la piscina municipal y otra en el enlace con la carretera AC-413 de Ordes a Carballo de la red complementaria de la Xunta y a DP-5903 de Ordes a Portomouro por Ponte Chonia de la red de carreteras de la Diputación de A Coruña (glorieta 2).

Hacia el cementerio

También se ejecutará una intersección en T con carriles centrales, en el acceso al cementerio municipal del Balado e instalaciones del punto limpio de Ordes. En la intervención se prestará además especial atención a la iluminación, que debe proporcionar visión segura y confortable, así como facilitar la visibilidad. Por otro lado, es preciso acometer la ejecución de tres estructuras necesarias para la ejecución del trazado propuesto para esta ronda sur-oeste de Ordes, como son: un puente sobre un curso de agua a la altura del punto kilométrico. 0+ 065; un paso inferior en el punto 0 +672, necesario para mantener la continuidad de un viario municipal; y otro puente sobre un curso de agua a la altura del kilómetro 1+360.