Animan a denunciar tras sufrir dos robos seguidos en su tienda de Milladoiro
Un mismo sujeto se llevó los 110 € que había en sendas huchas con propinas y donativos
Actuó de día y sin apenas ocultar su rostro, pero fue grabado por las cámaras de seguridad
Cristina Arias, responsable de la tienda Alimentación Titina de Milladoiro (Ames), ha sufrido dos robos de dinero, casi seguidos y a manos del mismo sujeto, en los últimos días. Por eso, hace un llamamiento a los empresarios para que denuncien ante la Guardia Civil, «porque tras o primeiro roubo non o fixen, e días despois, volveu a pasar», apuntaba a EL CORREO.
Curiosamente, las dos sustracciones ocurrieron durante la jornada laboral. Y, en total, calculan que el sujeto, que fue grabado por las cámaras de seguridad y podría ser detenido en las próximas horas, se llevó «uns 110 euros».
El ladrón protagonizó su primera entrada a cara descubierta: «Foi o 29 de xaneiro, ás 14.15 horas cando, mentras distraía a dependenta, aproveitou para coller un bote con propinas; a verdade é que non nos decatamos ata que fomos a utilizalo», y había volado.
Para una fundación
La segunda sustracción, esta vez de la hucha destinada a la Fundación Andrea, ocurría este pasado jueves 5 de febrero, a las 20.15 horas «Nesta ocasión entrou cunha bufanda, e colleu o outro bote, co que marchou». Además, aseguran que han visto al individuo previamente vigilando este establecimiento. «O mércores pola noite xa oi viron rondando», confirman desde este comercio emplazado en la rúa Raxoeira.
Según ha trascendido, el ladrón reside en el entorno, y es un viejo conocido de la Guardia Civil. De hecho, ya se personaron en su entorno residencial, pero sin suerte, porque se había marchado.
