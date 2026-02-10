Aprobada la ampliación del parque empresarial de A Laracha

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la aprobación inicial del plan para la ampliación del parque empresarial de A Laracha, un paso clave para reforzar el desarrollo industrial y económico de la comarca.

Tras el correspondiente periodo de información pública (20 días hábiles), el documento se someterá a su aprobación definitiva. Una vez superado este trámite, se procederá a la redacción de los proyectos de urbanización, expropiación y reparcelación necesarios para su ejecución, que supondrá una inversión total de 16,63 millones de euros, financiada íntegramente por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), entidad dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Más de un millón de metros cuadrados

Se actuará sobre una superficie total de 338.629 metros cuadrados, lo que permitirá que el polígono supere el millón de metros cuadrados. Se construirá en una única fase en terrenos próximos al actual parque empresarial, entre los lugares de A Torre y Samiráns, y contará con nuevas infraestructuras y servicios.

La gerente de SEA, Beatriz Sestayo, destacó que "la ampliación del parque empresarial de A Laracha es una inversión estratégica para seguir generando suelo industrial de calidad, atraer empresas y crear empleo". Además, añadió que "este se convertirá en uno de los polígonos empresariales más relevantes de Galicia por su ubicación estratégica, sus infraestructuras, su extensión y su potencial para generar oportunidades".

Sestayo asegura que en SEA "nos sentimos muy satisfechos porque con este proyecto, como entidad pública de gestión de suelo empresarial, cumple con sus principales objetivos: la dinamización económica y social, el impulso de la actividad empresarial y la dinamización del mercado laboral".

Nuevas empresas y operaciones

El pasado 12 de diciembre, SEA formalizó la firma de nuevas parcelas en el parque empresarial de A Laracha con las empresas Attrezatura Deporte e Lecer y Manuel Zas Ares Industrias Cee, que ocuparán más de 1.000 metros cuadrados del polígono.

Se trata de "dos operaciones relevantes que refuerzan el crecimiento y la proyección de este polígono como espacio clave para la inversión y el desarrollo industrial en la Costa da Morte", afirmó la gerente de SEA.

Asimismo, a finales de 2025, un clúster empresarial vinculado al vehículo industrial, que podría contar con capital extranjero, reservó espacio para su posible implantación en la ampliación del parque. Este proyecto supondría una inversión de gran envergadura y la creación de alrededor de 600 puestos de trabajo, ocupando una parte significativa del nuevo suelo industrial.