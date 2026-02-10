FESTAS
Dakidarría, Che Sudaka, De Ninghures, Ulex e Yaya DJ no Asalto ao Castelo de Vimianzo
Este ano haberá que ter entradas para os dous días de concertos
A organización do Asalto ao Castelo de Vimianzo vén de facer público o primeiro adianto de grupos da 29 edición, que se celebrará o 3 e 4 de xullo.
A selección de artistas para 2026 responde a un criterio de diversidade e coherencia co espírito de resistencia do Asalto. Os elixidos son Dakidarría, Che Sudaka, De Ninghures, o compostelán Ulex e Jaja Dj.
Dakidarría é unha banda xa histórica no panorama galego e mesmo estatal. Con máis de 20 anos de traxectoria e letras revolucionarias ata en doce linguas, promete unha gran descarga de enerxía no Asalto.
Che Sudaka é un colectivo de orixe suramericana afincado en Barcelona, que traerá a Vimianzo o seu punk reggae party. Referentes internacionais da cumbia, o ska e a rumba, a súa música é unha invitación ao optimismo e á reflexión, herdeira do espírito festivo de bandas como Mano Negra.
Pola súa banda, De Ninghures, recentemente recoñecidos co Premio Martín Códax da Música, representan a excelencia na actualización da música popular galega. A súa mestría para fusionar coplas tradicionais con ritmos contemporáneos convérteos nunha das bandas máis interesantes da escena actual.
A Vimianzo virá tamén Ulex. A banda compostelá traerá ao Asalto a súa particular fusión de rock e ritmos de cumbia para presentar o seu disco debut, Lonxe de ti. Completa o cartel Yaya DJ, que garantirá que a música non pare, mesturando clásicos e sons actuais nunha sesión deseñada para todos os públicos.
Este ano será necesario dispor de entrada para os concertos, tanto na xornada do venres como na do sábado. Dende a organización —composta polas asociacións Cherinkas e Axvalso, xunto ao Concello de Vimianzo e a colaboración da Deputación da Coruña— explican que esta medida busca consolidar o evento como un festival de dous días con programación de primeiro nivel.
Para premiar a fidelidade dos seguidores máis rápidos, este martes activouse a venda de abonos promocionais a prezo reducido en asaltoaocastelo.gal.
Unha cita con identidade propia
O Asalto ao Castelo, declarado Festa de Interese Turístico de Galicia, non é só un festival de música, senón unha experiencia de que combina teatro, historia, gastronomía, deporte, artesanía, e o icónico asalto á fortaleza.
A cita vén de ser finalista nos recoñecidos Iberian Festival Awards e nos Premios Martín Códax da Música.
