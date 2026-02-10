Presunto caso de evasión fiscal
Despliegue de la Guardia Civil en Teo: "Tiraron a porta ás seis da mañá e saíron con tres detidos que tiñan cochazos"
Dos decenas de agentes con perros recabaron documentación, y hoy la vivienda seguía ocupada
El operativo, en el que participa la Agencia Tributaria, se prolongó hasta las 22.00 horas del lunes
El despliegue de la Guardia Civil este lunes en Vilar de Calo aún colea entre los vecinos de los alrededores del número 19, inmueble en el que las fuerzas del orden "tiraron a porta ás seis da mañá abriendo cun mazo, e saíron con dúas mulleres e un home, que residían alí, detidos" allí, en Teo. Al parecer, detrás del operativo estaría una posible evasión de impuestos, con blanqueo incluido, de unos ciudadanos de origen rumano con negocio de compraventa de coches en el entorno de A Escravitude, Padrón.
Y precisamente, el apartado automovilístico era el que más llamaba la atención en la zona, "porque tiñan cochazos: alí diante aparcaban porches Cayenne, deportivos e ata algún Maserati", recuerdan. Este dato contrasta, sin embargo, con el aspecto de los presuntos involucrados en la trama, ya que "andaban en zapatillas e con roupa vella polo lugar".
Tema serio
De esta forma, y pendientes de una operación de la que apenas ha trascendido (el mutismo oficial es casi absoluto) que es un tema "moi serio", los lugareños aseguran que, aparte de los detenidos, vivía más gente, incluido niños pequeños en la citada vivienda, que era de alquiler. Este martes, de hecho, había personas dentro, pero cuando los medios quisieron recabar su testimonio, cerraron la puerta.
Otro aspecto a destacar es que, si bien no se trataba de gente aparentemente conflictiva, "si que tiñan malos modos, e un trato un pouco arisco coa xente, sobre todo unha das mulleres". Pero, sin embargo, no hay constancia de que perpetraran robos o protagonizaran peleas en la zona... Eso sí, algunos de los residentes parece que trasladaron su domicilio después de la llegada de estos arrendatarios del este, "que chegaron aquí hai máis dun ano".
Sorpresa mayúscula
En cuanto al operativo policial y de Aduanas, cogió totalmente por sorpresa a los lugareños de Vilar de Calo, algunos de los cuales salieron a mirar tras derribar la puerta del inmueble aún de madrugada, "porque pensamos que pasara algo, algún accidente". Sin embargo, lo que se encontraron fueron a una veintena de agentes, más perros policiales, que permanecerieron en la zona hasta por lo menos las 22.00 horas. Asimismo, otras fuentes destacan que el caso podría estar conectado con el de algún súbdito sudamericano, residente en una cercana urbanización, aunque este extremo no ha podido ser confirmado.
- Patronal y sindicatos vuelven a la negociación para evitar la huelga de buses en Santiago desde el miércoles
- Buscan a un vecino de Carballo que está desaparecido desde el viernes
- Las listas de espera de los talleres de coches en Santiago: 'Ahora mismo estamos desbordados
- Despliegue de la Guardia Civil en Teo por un presunto caso de evasión de impuestos
- Menú de 8 euros y ambiente futbolero: así es el bar de Santiago que triunfa entre los estudiantes
- Cocido para miles en Lalín y cuatro vuelos desde Afganistán para el pregonero Diego Rivas
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- La huelga de buses se reactiva el miércoles de forma indefinida en Santiago