Despliegue de la Guardia Civil en Teo: "Tiraron a porta ás seis da mañá e saíron con tres detidos que tiñan cochazos"

El despliegue de la Guardia Civil este lunes en Vilar de Calo aún colea entre los vecinos de los alrededores del número 19, inmueble en el que las fuerzas del orden "tiraron a porta ás seis da mañá abriendo cun mazo, e saíron con dúas mulleres e un home, que residían alí, detidos" allí, en Teo. Al parecer, detrás del operativo estaría una posible evasión de impuestos, con blanqueo incluido, de unos ciudadanos de origen rumano con negocio de compraventa de coches en el entorno de A Escravitude, Padrón.

Presunto negocio de compraventa de coches que los acusados tienen en A Escravitude, Padrón / GM

Y precisamente, el apartado automovilístico era el que más llamaba la atención en la zona, "porque tiñan cochazos: alí diante aparcaban porches Cayenne, deportivos e ata algún Maserati", recuerdan. Este dato contrasta, sin embargo, con el aspecto de los presuntos involucrados en la trama, ya que "andaban en zapatillas e con roupa vella polo lugar".

Tema serio

De esta forma, y pendientes de una operación de la que apenas ha trascendido (el mutismo oficial es casi absoluto) que es un tema "moi serio", los lugareños aseguran que, aparte de los detenidos, vivía más gente, incluido niños pequeños en la citada vivienda, que era de alquiler. Este martes, de hecho, había personas dentro, pero cuando los medios quisieron recabar su testimonio, cerraron la puerta.

El chalet que tenían alquilado en Vilar de Calo los detenidos en la presunta trama tributaria / ECG

Otro aspecto a destacar es que, si bien no se trataba de gente aparentemente conflictiva, "si que tiñan malos modos, e un trato un pouco arisco coa xente, sobre todo unha das mulleres". Pero, sin embargo, no hay constancia de que perpetraran robos o protagonizaran peleas en la zona... Eso sí, algunos de los residentes parece que trasladaron su domicilio después de la llegada de estos arrendatarios del este, "que chegaron aquí hai máis dun ano".

Sorpresa mayúscula

En cuanto al operativo policial y de Aduanas, cogió totalmente por sorpresa a los lugareños de Vilar de Calo, algunos de los cuales salieron a mirar tras derribar la puerta del inmueble aún de madrugada, "porque pensamos que pasara algo, algún accidente". Sin embargo, lo que se encontraron fueron a una veintena de agentes, más perros policiales, que permanecerieron en la zona hasta por lo menos las 22.00 horas. Asimismo, otras fuentes destacan que el caso podría estar conectado con el de algún súbdito sudamericano, residente en una cercana urbanización, aunque este extremo no ha podido ser confirmado.