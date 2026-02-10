Desalojada una guardería de Milladoiro por un fuerte olor a desinfectante

La escuela infantil Pequedinos, situada en la rúa Pardiñeiros de Milladoiro, Ames, tuvo que ser desalojada en la mañana de este martes tras registrarse un fuerte olor a desinfectante, procedente al parecer de otro local próximo. Todos los alumnos se encuentran bien, y en sus casas.

Control total

Según explican los efectivos de Emerxencias, la situación estuvo controlada en todo momento, y no hubo que lamentar herido alguno. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policia Local de Ames, bomberos del GES de Brion, 061y Guardia Civil.

Curiosamente, el despliegue de medios provocó retenciones puntuales en la travesía general de Milladoiro, lo que se tradujo en alguna crítica por parte de vecinos y conductores ante la falta de carriles alternativos.