Se disparan las ayudas al sector forestal tras distribuirse un millón solo en Ordes
Belén do Campo visitó dos de las empresas beneficiadas en esta comarca, y que se ubican en Frades
Gracias a los fondos, por importe de más de 330.000 euros, adquirieron procesadoras y digitalizaron sistemas
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, junto al director territorial de la Consellería de Economía e Industria, Isidoro Martínez, visitó dos empresas del Concello de Frades que resultaron beneficiarias, el pasado año, de las líneas de ayuda destinadas al sector forestal. Se trata de Explotaciones Forestales Souto Carrillo S.L. y Meilan e Guerra S.L. Además, estos días se van a publicar nuevas subvenciones por 16 millones.
En el caso de Meilan e Guerra S.L., la empresa recibió una subvención próxima a los 160.000 euros, que le permitió incorporar una procesadora a través de la orden de inversiones en tecnologías forestales, procesamiento, movilización y comercialización de productos forestales de la línea 2 de madera y biomasa, lo que supuso un porcentaje de ayuda del 40 %.
Dos montantes
Por su parte, Explotaciones Forestales Souto Carrillo S.L. fue beneficiaria de dos aportaciones. La primera, superior a 160.000 euros, también al amparo de la orden de inversiones en tecnologías forestales, procesamiento, movilización y comercialización de productos forestales de la línea 2 de madera y biomasa, que posibilitó la adquisición de otra procesadora con un porcentaje de ayuda del 40 %. La segunda, de casi 10.000 euros, de la orden de valorización, segunda transformación y ecoinnovación de los productos forestales, así como de la digitalización y de la mejora de la seguridad y salud laboral, con la que la empresa pudo optimizar su sistema de trazabilidad, de la línea 3 de digitalización, con un porcentaje de ayuda del 50 por ciento.
En 2025 fueron seis las empresas de Frades, Oroso y Ordes las que recibieron más de un millón.
