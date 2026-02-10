La Festa do Queixo de Arzúa llega a la meca de las plazas de abastos: la de Santiago

La Festa do Queixo de Arzúa acaba de llevar su programa a la Praza de Abastos de Santiago de Compostela, en un acto encabezado por el alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril; la concejala de Festas, Pilar Lueiro; y la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín Rei. El evento puso en valor la relevancia de esta fiesta como referente de la gastronomía gallega, de la identidad del territorio y de su impacto en el dinamismo cultural.

La Praza de Abastos, espacio emblemático del producto de proximidad y de la cultura alimentaria gallega, fue el escenario elegido para presentar una nueva edición de una celebración que trasciende el ámbito local y se consolida como una cita imprescindible del calendario cultural de Galicia.

Durante el acto, Goretti Sanmartín destacó la importancia de acoger en Compostela iniciativas vinculadas al rural y a la producción de calidad. Por su parte, Xoán Xesús Carril subrayó el carácter estratégico de la Festa do Queixo para la puesta en valor del sector económico, pero también del artístico.

Días de celebración

La Festa do Queixo de Arzúa se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en el municipio de Arzúa, con un programa que combinará degustaciones, actividades divulgativas y propuestas culturales para todos los públicos. El regidor Xoán Xesús Carril destacaba que «a Festa do Queixo é moito máis ca unha celebración: é unha ferramenta de promoción económica, cultural e social que medra cada ano grazas ao traballo colectivo e ao apoio institucional. Presentala en Santiago permítenos proxectar Arzúa aínda máis lonxe», afirmó.