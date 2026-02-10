Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

AGRO

A horta galega é a terceira que máis produce en España e a cuarta en valor económico

A conselleira do Medio Rural visitou Terras de Bustelo en Coristanco

A conselleira e o alcalde, á dereita, durante a visita a Terras de Bustelo.

A conselleira e o alcalde, á dereita, durante a visita a Terras de Bustelo. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Coristanco

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitou a empresa hortícola Terras de Bustelo, de Coristanco, onde destacou a importancia da produción alimentaria de proximidade e, especialmente, no ámbito da horta.

Terras de Bustelo conta cunhas 12 hectáreas de cultivo de repolo, verza, grelos e patacas; así como cuns 12.000 metros cadrados en invernadoiro dedicados á plantación de acelga e pirixel. Esta empresa colaborou na elaboración do Plan Estratéxico da Horta, participando nas enquisas realizadas ao sector.

Terras de Bustelo produce en invernadoiro acelga e pirixel.

Terras de Bustelo produce en invernadoiro acelga e pirixel. / X. G.

María José Gómez explicou que o obxectivo do Plan Estratéxico da Horta é consolidar o sector hortícola como un piar clave do agro galego. Co plan refórzase a posición de Galicia como referente nesta produción de calidade «cunha aposta pola sustentabilidade, a diversidade e o respecto polo medio ambiente, a innovación e a profesionalidade».

Noticias relacionadas y más

Sinalou que Galicia ocupa o terceiro posto na produción hortícola, e a cuarta posición en termos de valor económico, en comparación co panorama nacional, só por detrás de Andalucía, Murcia e Castela-A Mancha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents