El mal tiempo impide el acceso al pesquero de Muxía 'Izoit', que sigue a la deriva

Las adversas condiciones meteorológicas impiden a Salvamento Marítimo acceder al pesquero Itoitz, a la deriva desde ayer con fuerte escora por inundación del parque de pesca. Continúa a la deriva a 24 millas al norte de Cabo Ortegal.

Salvamento Marítimo mantiene en la zona al buque María Pita y están activados radioavisos a navegantes para evitar que afecte a la seguridad de la navegación de otros buques mientras el pesquero continúe a flote.

Por otra parte, Capitanía Marítima de Ferrol, que asume ahora la dirección de la emergencia, ha solicitado al armador que presente un plan de salvamento para la recuperación del barco.

Se prevén fenómenos meteorológicos adversos durante las próximas 72 horas con alerta naranja, mar gruesa 5-6 metros y vientos de suroeste de fuerza 31 nudos.

Ante este escenario, Salvamento Marítimo asegura que "se barajan dos escenarios: que el pesquero se hunda en la zona o siga derivando hacia el Cantábrico".

El dispositivo está coordinado por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Ferrol.

Siete marineros rescatados

Cabe recordar que el pesquero de Muxía quedó a la deriva en la mañana de lunes, a unas 30 millas al norte de A Coruña. Sus siete tripulantes abandonaron el buque y se refugiaron en una la balsa salvavidas, hasta que fueron rescatados, sanos y salvos, por el barco Abra, también con base en el puerto muxiano.

Posteriormente, fueron evacuados por el helicóptero Helimer 402, de Salvamento Marítimo, que los trasladó al aeropuerto de A Coruña.