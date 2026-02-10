Mercamelide de inverno llega los días 21 y 22 con el doble de comercios y productos de todo tipo

Mercamelide de inverno regresa el fin de semana del 21 y 22 de este mes de febrero y lo hace con fuerza. En esta nueva edición, el gran evento de promoción comercial del invierno melidense duplica el número de comercios, con casi 30 participantes. Y, un año más, el Pazo de Congresos acogerá un gran espacio de compras durante todo el fin de semana, para que los vecinos y los visitantes puedan adquirir productos de primera calidad, procedentes del comercio local y a precios muy competitivos, que incluyen hogar, ropa, electrodomésticos, tecnología o zapatería, entre otros.

Cita consolidada

Mercamelide, tanto en sus ediciones invernales como estivales, es un "evento de gran importancia para la promoción do comercio local", apuntan fuentes municipales, destacando que en sucesivas ediciones ha crecido en participación y asistencia y que ofrece una importante oportunidad para la dinamización económica y comercial. El público valora especialmente los importantes descuentos y la calidad de los productos, pertenecientes a sectores distintos como mobiliario, textil para el hogar, decoración, calzado, mercería, deporte, belleza, electrodomésticos, complementos o seguros, entre otros.

Animación infantil

En esta edición habrá animación infantil a partir de los 4 años de edad. Con este servicio, que se desarrollará de 11.00 a 14.00 por la mañana y de 16.00 a 20.00 en horario de tarde, las familias podrán realizar sus compras con mayor comodidad. La edición de 2025 contó con 15 comercios de Melide y registró un alto volumen de ventas y de asistencia, y en este 2026 serán prácticamente el doble, con casi 30 comercios participantes. El concejal de Comercio, Xosé Igrexas, confía en el éxito de una nueva edición y recuerda la importancia de dotar al comercio local de un evento de apoyo como este en el tramo final del invierno.