La Xunta ofrece al Concello de Padrón cofinanciar la mejora del centro de salud por 258.413 €

La Xunta colaborará con el Ayuntamiento de Padrón para acometer la mejora del centro de salud de esta localidad, una actuación que se eleva a cerca de 258.413 euros.

A tal fin, el Servizo Galego de Saúde remitió la propuesta de texto del convenio al Concello para acometer la reforma de este centro, que es de titularidad municipal y, por lo tanto, es la administración local a quién le corresponde su correcto mantenimiento. El convenio fue enviado ayer de mañana

Para llevar a cabo a reforma, el Ayuntamiento de Padrón y la Xunta, por medio del Servizo Galego de Saúde, se repartirán al 50 % la financiación de las obras que se van a realizar, por lo que cada administración hará una aportación de 129.206 €.

Ejecuciones previstas

Según se detalla en el informe técnico, se retirarán las tierras en el perímetro del patio hasta situarlas por debajo de la cota de la carpintería, incluyendo su limpieza y sellado perimetral. Además, se hará una rehabilitación integral de los diferentes tejados, la mejora del aislamiento térmico, cambio de pavimento interior y la ejecución de la cubierta invertida mediante la reposición del pavimento existente.