La Xunta ofrece al Concello de Padrón cofinanciar la mejora del centro de salud por 258.413 €
Recuerdan a la administración local que el inmueble es de titularidad municipal
Se cambiarán las cubiertas, el pavimento y mejorarán el aislamiento térmico
La Xunta colaborará con el Ayuntamiento de Padrón para acometer la mejora del centro de salud de esta localidad, una actuación que se eleva a cerca de 258.413 euros.
A tal fin, el Servizo Galego de Saúde remitió la propuesta de texto del convenio al Concello para acometer la reforma de este centro, que es de titularidad municipal y, por lo tanto, es la administración local a quién le corresponde su correcto mantenimiento. El convenio fue enviado ayer de mañana
Para llevar a cabo a reforma, el Ayuntamiento de Padrón y la Xunta, por medio del Servizo Galego de Saúde, se repartirán al 50 % la financiación de las obras que se van a realizar, por lo que cada administración hará una aportación de 129.206 €.
Ejecuciones previstas
Según se detalla en el informe técnico, se retirarán las tierras en el perímetro del patio hasta situarlas por debajo de la cota de la carpintería, incluyendo su limpieza y sellado perimetral. Además, se hará una rehabilitación integral de los diferentes tejados, la mejora del aislamiento térmico, cambio de pavimento interior y la ejecución de la cubierta invertida mediante la reposición del pavimento existente.
- La borrasca Marta obliga a suspender el partido entre el Cambados y el Compostela
- Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
- Operativo policial en dos pubs de Santiago para la búsqueda de drogas durante la madrugada
- La huelga de buses se reactiva el miércoles de forma indefinida en Santiago
- Las listas de espera de los talleres de coches en Santiago: 'Ahora mismo estamos desbordadísimos
- Furor por construir las 140 viviendas públicas en Ames: hay 122 propuestas
- Vecinos de A Ponte Maceira firman para que se rehabiliten sus molinos
- Una serie rodada en Santiago y sus alrededores aspira a tener el Mejor Guión de Comedia