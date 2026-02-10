Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

El Sar se desborda en Bertamiráns y a la crecida del Tambre y Gallo se unen la del Cambeda, Bermaña y Xundarama

Afectan a los municipios de Ames, Oroso, Cuntis, Caldas, Vimianzo y A Pobra

Los expertos recomienda no cruzar puentes ni zonas inundadas

El Sar se desborda a su paso por Bertamiráns

El Sar se desborda a su paso por Bertamiráns

Marcos Manteiga Outeiro

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El Plan de control y seguimiento del caudal de los ríos, el Plan Inungal, permanece activo en fase de preemergencia, y nivel naranja, en varios cursos fluviales a su paso por la comarca.

En concreto, en A Coruña están en nivel naranja el Cambeda (Vimianzo), Tambre (Oroso, con desbordamientos en A Ponte y O Portiño) y el Sar, que este martes se salió de su curso en el entorno de A Condomiña y otras partes del Val da Maía (Ames), así como el Gallo (en Cuntis, Pontevedra). Pues ahora se suman el Xundarana (A Pobra do Caramiñal) y el Bermaña (Caldas de Reis, también en la provincia pontevedresa).

Al respecto, los expertos recomiendan abandonar lo antes posible las actividades que se puedan estar realizando en los espacios fluviales; no cruzar nunca por una zona inundada, ni tampoco por puentes o torrentes. Y si el agua alcanza el vehículo, hay que salir enseguida y busca un lugar elevado, al igual que si cerca un inmueble, subiendo a los pisos superiores.

Noticias relacionadas y más

Viento fuerte

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa de un nuevo episodio de meteorología adversa de nivel naranja por vientos, que afectará al noroeste de A Coruña y a A Mariña de Lugo desde media mañana de este miércoles, 11/02/2026, pudiéndose alcanzar rachas de hasta 100 km/h. Además, se establece nivel amarillo por vientos en el resto de la provincia de A Coruña, Ourense y Pontevedra, así como en el centro y sur de Lugo, donde se podrán registrar rachas de hasta 80 km/h, que podrán llegar a los 90 km/h en la Montaña de Lugo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents