El Sar se desborda en Bertamiráns y a la crecida del Tambre y Gallo se unen la del Cambeda, Bermaña y Xundarama

El Plan de control y seguimiento del caudal de los ríos, el Plan Inungal, permanece activo en fase de preemergencia, y nivel naranja, en varios cursos fluviales a su paso por la comarca.

En concreto, en A Coruña están en nivel naranja el Cambeda (Vimianzo), Tambre (Oroso, con desbordamientos en A Ponte y O Portiño) y el Sar, que este martes se salió de su curso en el entorno de A Condomiña y otras partes del Val da Maía (Ames), así como el Gallo (en Cuntis, Pontevedra). Pues ahora se suman el Xundarana (A Pobra do Caramiñal) y el Bermaña (Caldas de Reis, también en la provincia pontevedresa).

Al respecto, los expertos recomiendan abandonar lo antes posible las actividades que se puedan estar realizando en los espacios fluviales; no cruzar nunca por una zona inundada, ni tampoco por puentes o torrentes. Y si el agua alcanza el vehículo, hay que salir enseguida y busca un lugar elevado, al igual que si cerca un inmueble, subiendo a los pisos superiores.

Viento fuerte

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa de un nuevo episodio de meteorología adversa de nivel naranja por vientos, que afectará al noroeste de A Coruña y a A Mariña de Lugo desde media mañana de este miércoles, 11/02/2026, pudiéndose alcanzar rachas de hasta 100 km/h. Además, se establece nivel amarillo por vientos en el resto de la provincia de A Coruña, Ourense y Pontevedra, así como en el centro y sur de Lugo, donde se podrán registrar rachas de hasta 80 km/h, que podrán llegar a los 90 km/h en la Montaña de Lugo.