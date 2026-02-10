Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EDUCACIÓN

A Xunta aporta 46.000 euros á mellora da escola infantil de Fisterra

As obras serán executadas polo Concello no verán

O alcalde, esquerda, e o xerente do Consorcio con nenos e nenas da escola de Fisterra.

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

A Xunta investirá máis de 46.000 euros na mellora da escola infantil de Fisterra. O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, e o alcalde, Luís Insua, asinaron o convenio para a execución desta actuación e visitaron o centro.

Toldos e pintado do centro

As obras, que se encargará de executar o Concello no verán, consistirán no subministro e instalación de toldos no patio exterior, así como no pintado das fachadas, das aulas e do comedor. Tamén se instalarán un novo falso teito na cociña e unha porta de acceso, ademais de renovarse os mosquiteiros, rodapés e protectores de esquinas.

A mellora forma parte dun novo programa de intervencións en escolas infantís públicas. A Xunta destinará a estas actuacións, preto de 980.000 euros.

