MEDIO RURAL
Comuneros de Vimianzo ven "difícil" la convivencia del ganado con el lobo
Cecilio Trillo: "Coas baixas que temos non cubrimos os gastos"
El ataque de los lobos está poniendo en jaque la viabilidad de la cabaña ganadera de la Mancomunidad de Montes Veciñais en Man Común de Montecelos, de Vimianzo.
En solo unos días han visto como de los 63 animales (vacas y becerros de raza vienesa) que tenían en los montes de Carnés, solo les quedan 58, ya que seis terneros han desaparecido. Tan solo localizaron restos de tres de ellos, que han sido atacados por la manada de lobos que habita en la zona.
Cecilio Carril, tesorero de la mancomunidad, que agrupa a 41 comuneros, asegura que "dinnos que hai que compatibilizar a gandeiría extensiva co lobo, pero senón se adoptan outras medidas esa convivencia é moi díficil".
Así, añade, "temos o gando para limpar o monte e, si é posible, obter algo de ganancia, pero con tantas baixas non é posible. Alomenos queremos cubrir custos e non ter perdas".
La situación vivida en las últimas semanas, con seis bajas, no es algo nuevo. "Hai tres anos tamén tivemos moitísimas baixas", afirma Cecilio Carril.
Y ello, a pesar de que "temos pasos canadienses e o monte pechado con malla de 1,5 metros de alto, pero os lobos entran e saen igual".
El ataque a su rebaño de vacas, añade, también se ha visto favorecido "porque agora apenas hai cabalos no monte". Cuando había más equinos, añade, "o lobo ía polos cabalos, pero iso fixo que estén a desaparecer porque é insostible para os gandeiros que teñen este tipo de reses".
Por ello, desde la Mancomunidad de Montecelos piden un mayor apoyo desde la Xunta. Piden que se hagan batidas para mantener bajo control las manadas de lobos que habitan en la zona y, por otro lado, una mayor flexibilidad para solicitar las indemnizaciones por las bajas.
Comunicar baixas en 48 horas
A este respecto, Cecilio Carril, asegura que "hai que comunicar e demostrar as baixas nun prazo máximo de 48 horas, e iso nun monte coma o noso, de máis de 100 hectáreas e moito toxo nalgunhas zonas, é imposible".
De hecho, explica, de los seis terneros que perdieron en los últimos días "só atopamos restos de tres, e se non temos unha proba de que as reses foron atacadas polo lobo non podemos cobrar a indemnización polos danos sufridos".
Localizan varios caballos de Barbanza en otro curro
Cinco de los afectados por la desaparición de caballos en los montes de Barbanza, entre ellos Enrique Laranga, a quien la pasada semana mataron una yegua preñada de un disparo, presentaron una denuncia conjunta ante la Guardia Civil.
Lo hicieron tras localizar varios de sus equinos en un curro fuera de la comarca. Ahora, «terán que esclarecer o porqué e cal foi o motivo», afirma Laranga.
Cabe recordar que los ganaderos que tienen caballos en el monte Iroite han echado en falta más de 60 equinos en los últimos dos años. Carlos Ventoso, de Porto do Son, perdió 18 y asegura que al principio echaban la culpa al lobo, «pero ao ver que estaban a desaparecer manadas enteiras, xa empezamos a sospeitar». Creen que detrás hay un mercado negro.
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a evacuar el edificio: "Se originó en la azotea"
- Patronal y sindicatos vuelven a la negociación para evitar la huelga de buses en Santiago desde el miércoles
- Buscan a un vecino de Carballo que está desaparecido desde el viernes
- Las listas de espera de los talleres de coches en Santiago: 'Ahora mismo estamos desbordados
- Despliegue de la Guardia Civil en Teo por un presunto caso de evasión de impuestos
- Menú de 8 euros y ambiente futbolero: así es el bar de Santiago que triunfa entre los estudiantes
- La rotura de una tubería en el centro de Santiago inunda un garaje y varios comercios: 'Había gran cantidad de agua en la tienda