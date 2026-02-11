Comuneros de Vimianzo ven "difícil" la convivencia del ganado con el lobo

El ataque de los lobos está poniendo en jaque la viabilidad de la cabaña ganadera de la Mancomunidad de Montes Veciñais en Man Común de Montecelos, de Vimianzo.

En solo unos días han visto como de los 63 animales (vacas y becerros de raza vienesa) que tenían en los montes de Carnés, solo les quedan 58, ya que seis terneros han desaparecido. Tan solo localizaron restos de tres de ellos, que han sido atacados por la manada de lobos que habita en la zona.

A Manconumidade de Montecelos conta con máis de 50 reses vienesas. / Cedida

Cecilio Carril, tesorero de la mancomunidad, que agrupa a 41 comuneros, asegura que "dinnos que hai que compatibilizar a gandeiría extensiva co lobo, pero senón se adoptan outras medidas esa convivencia é moi díficil".

Así, añade, "temos o gando para limpar o monte e, si é posible, obter algo de ganancia, pero con tantas baixas non é posible. Alomenos queremos cubrir custos e non ter perdas".

A Mancomunidade Montecelos está formada por 41 comuneiros. / Cedida

La situación vivida en las últimas semanas, con seis bajas, no es algo nuevo. "Hai tres anos tamén tivemos moitísimas baixas", afirma Cecilio Carril.

Y ello, a pesar de que "temos pasos canadienses e o monte pechado con malla de 1,5 metros de alto, pero os lobos entran e saen igual".

El ataque a su rebaño de vacas, añade, también se ha visto favorecido "porque agora apenas hai cabalos no monte". Cuando había más equinos, añade, "o lobo ía polos cabalos, pero iso fixo que estén a desaparecer porque é insostible para os gandeiros que teñen este tipo de reses".

Por ello, desde la Mancomunidad de Montecelos piden un mayor apoyo desde la Xunta. Piden que se hagan batidas para mantener bajo control las manadas de lobos que habitan en la zona y, por otro lado, una mayor flexibilidad para solicitar las indemnizaciones por las bajas.

Comunicar baixas en 48 horas

A este respecto, Cecilio Carril, asegura que "hai que comunicar e demostrar as baixas nun prazo máximo de 48 horas, e iso nun monte coma o noso, de máis de 100 hectáreas e moito toxo nalgunhas zonas, é imposible".

De hecho, explica, de los seis terneros que perdieron en los últimos días "só atopamos restos de tres, e se non temos unha proba de que as reses foron atacadas polo lobo non podemos cobrar a indemnización polos danos sufridos".