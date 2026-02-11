Las condiciones meteorológicas arrastran al pesquero 'Itoitz' a la deriva hacia Gijón
El buque se encuentra a 44 millas al norte del municipio lucense de Ribadeo
Europa Press
El pesquero Itoitz, con base en Ondarroa (Bizkaia), del que fueron rescatados sus siete tripulantes cuando escoró este lunes frente a la costa de A Coruña, deriva hacia la zona de Gijón por las malas condiciones meteorológicas, que impiden a los servicios de emergencias acceder a la embarcación.
Según han confirmado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo, el buque se encuentra a 44 millas al norte del municipio lucense de Ribadeo.
Por este motivo, estas mismas fuentes han detallado que el control del operativo pasaría al Centro de Coordinación de Gijón, tras estar dirigido hasta el momento por el de Fisterra.
El martes, las condiciones meteorológicas adversas, que se mantienen durante este miércoles con alerta naranja en la costa de la provincia de A Coruña y de Lugo, impedían el acceso de los servicios de emergencias al pesquero.
Así, Salvamento Marítimo activó los radioavisos navegantes para evitar que afecte a la seguridad de la navegación de otros buques mientras el pesquero continúe a flote.
El departamento de seguridad marítima ya solicitó este martes al armador que presente un plan de salvamento para la recuperación del barco, pero por el momento no ha habido ninguna novedad a este respecto.
El incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero Abra de Muxía.
En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.
Fue el propio patrón del pesquero Itoitz el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.
El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realizó la evacuación de los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro. Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirigió a la zona para evaluar la situación y continuar con el operativo.
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a desalojar el edificio: 'Se escucharon explosiones en la cubierta
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- Cocido para miles en Lalín y cuatro vuelos desde Afganistán para el pregonero Diego Rivas
- La rotura de una tubería inunda un garaje y varios comercios en la 'milla de oro' de Santiago: 'Parecía una riada
- Un incendio en el centro comercial de As Cancelas obliga a evacuar el edificio
- Reunión por la huelga de buses en Santiago: la patronal denuncia la 'desinformación' con la que llegó el preacuerdo
- Despliegue de la Guardia Civil en Teo: 'Tiraron a porta ás seis da mañá e saíron con tres detidos que tiñan cochazos