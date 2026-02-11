El deslizamiento "previsible" de un talud abrió un agujero cerca de la antigua mina de Monte Neme

El desplazamiento de un talud en Monte Neme (entre Carballo y Malpica de Bergantiños), donde se produjo la rotura de una balsa minera que arrastró toneladas de lodo y piedras el pasado 31 de enero, ha provocado la aparición de un agujero próximo a la antigua galería y, a su vez, cercano a la zona en la que se desarrollan trabajos de restauración promovidos por la Xunta de Galicia.

Sin embargo, fuentes de la Consellería de Economía e Industria consultadas por Europa Press han asegurado que este movimiento en el talud «no supone ningún riesgo para la seguridad» y que era «previsible» por parte de los técnicos, que realizaron una inspección en la zona de la rotura de la balsa a raíz del incidente.

«El deslizamiento de parte de ese talud era previsible y, en cierto modo, esperado, ya que, al realizar la inspección de la galería que quedó al descubierto el día 31 se había apreciado una especie de zona abovedada muy cerca de la bocamina próxima a la corta», explican desde el mencionado departamento autonómico.

En este sentido, las mismas fuentes ubican la localización del desplazamiento de forma cercana al hueco minero donde se están llevando a cabo los trabajos de restauración iniciados en diciembre.

«Es un acceso cerrado al público y no supone ningún riesgo para la seguridad», recalcan.