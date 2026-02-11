Ames acoge la presentación de la obra sobre la maestra represaliada María Vázquez

El Pazo da Peregrina de Ames acoge la presentación de la obra 'María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo', de la autora gallega Aurora Marco. Será este jueves 12 de febrero a las 20.00 horas. En este ensayo se expone la vida de lucha y compromiso de la socialista María Vázquez Suárez, y acudirá también estará el editor, Alvarellos. Se trata de un libro de investigación que sirve como memoria reparadora de lucha contra el olvido de una mujer perseguida por su compromiso, y que enseñó en A Pobra y Miño.

Sinopsis del libro

María Vázquez Suárez nació en Compostela y dedicó su vida a la enseñanza, tanto en A Pobra do Caramiñal como en Miño. El 19 de agosto de 1936, cuando tenía tan solo 42 años, fue fusilada a manos del ejército franquista por su militancia socialista, compromiso social y defensa de los derechos de las mujeres.

No fue un caso aislado de violencia arbitraria e indiscriminada, sino que se correspondió con una persecución perfectamente orquestada contra la red de docentes opuestos al régimen, obedeciendo a consignas emanadas de los mandos militares, de la Falange, de grupos de la derecha católica implicados en el golpe y de las autoridades eclesiásticas.

La escritora

Aurora Marco es ensayista y catedrática en la USC. Es autora de numerosos libros y artículos, editora de varios volúmenes y colaboradora en obras colectivas. En los últimos 30 años se ha especializado en la recuperación de la trayectoria de las mujeres gallegas y, de manera especial, de las represaliadas. Su obra ensayística la ha llevado a ganar los premios Tomás Barros, Luís Tilve, Mulleres en Acción y Galiza Mártir, entre otros.