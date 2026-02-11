O 189 aniversario de Rosalía de Castro traerá ofrendas e lírica a Padrón e Santiago o día 23
Iago Pazos preparará na Matanza o caldo de gloria
O secretario de Cultura Valentín García anima a sumarse
A Xunta colabora coa Fundación Rosalía de Castro na organización das actividades para conmemorar o 189 aniversario do nacemento da poeta, o 23 de febreiro. Así, traerá a Padrón unha ofrenda diante da súa estatura do Espolón (10.00 h.) e Carapaus interpretará a 'Alborada a Rosalía', ademais de lerse poemas e preparación do caldo de gloria por Iago Pazos. Tamén actúan na Matanza Uxía & Javier Ruibal, e o guitarrista Marcos Teira.
Xa en Santiago tamén soará a 'Alborada de Rosalía' que acompañará a ofrenda floral, ás 11.00 horas, diante a súa estatua da praza de Vigo e, ás 12.00 horas, terá lugar o acto institucional no Panteón das Galegas e Galegos Ilustres, no que se celebrará unha lectura de poemas rosalianos e unha actuación musical da cantora Uxía xunto co intérprete andaluz Javier Ruibal.
Figura clave
O secretario xeral da Lingua, Valentín García, destacou que se trata dunha celebración colectiva arredor dunha figura clave da identidade galega, subliñando a importancia do legado de Rosalía de Castro. As actividades desenvolveranse, como cada ano, en Padrón e Santiago de Compostela, lugares vencellados á vida da autora.
O representante da Consellería de Cultura puxo en valor a importancia de homenaxear e lembrar «á nosa poeta máis universal que supón, ademais, un dos principais símbolos da nosa identidade», e invitou a todos os galegos a «sumarse a esta data e gozar da herdanza dunha das principais embaixadoras da nosa cultura».
E, do mesmo xeito, subliñou que a Galicia se hoxe non sería a mesma sen esta poetisa. No acto tamén participaron o alcalde Anxo Arca; o presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira; e a deputada provincial de Cultura, Natividade González.
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a desalojar el edificio: 'Se escucharon explosiones en la cubierta
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- Cocido para miles en Lalín y cuatro vuelos desde Afganistán para el pregonero Diego Rivas
- La rotura de una tubería inunda un garaje y varios comercios en la 'milla de oro' de Santiago: 'Parecía una riada
- Un incendio en el centro comercial de As Cancelas obliga a evacuar el edificio
- Reunión por la huelga de buses en Santiago: la patronal denuncia la 'desinformación' con la que llegó el preacuerdo
- Despliegue de la Guardia Civil en Teo: 'Tiraron a porta ás seis da mañá e saíron con tres detidos que tiñan cochazos