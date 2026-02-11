Judicial
Ponen en libertad a tres de los once implicados en el operativo por hurtos y falsedad documental en Teo y Padrón
Tienen la obligación de comparecer cada mes en el juzgado, y no puede salir de España
El Tribunal de Instancia compostelano recuerda que el procedimiento sigue declarado secreto
Tres de los once detenidos en la operación desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en Padrón y Teo, donde trascendió un registro de la vivienda de Vilar de Calo del que salieron con otros tantos arrestados, acaban de pasar a disposición judicial ante la Praza nº 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santiago. Y el juez decretó su puesta en libertad, con obligación de comparecer cada mes y no poder salir del país. Se les imputan, por ahora, delitos de falsedad documental y hurtos continuados, pero podrían derivarse más ilícitos en la causa. También se les retiró el pasaporte.
Hay que recordar que, el pasado lunes, al filo de las 06.00 horas, una veintena de agentes de la Guardia Civil y Aduanas, con perros, entraron a mazazos en la mencionada vivienda, llevando a cabo un registro en el que se incautaron de documentación y en la que se llevaron detenidas a dos mujeres y hombre que residían allí. Entre los cargos, en las últimas horas se unía a la falsedad documental y posible delito fiscal el de sustracción. Al parecer, las personas de origen rumano puestas a disposición del Juzgado que regentaban, o colaboraban, en un negocio de compraventa de automóviles situado en A Escravitude, Padrón.
Por su parte, los vecinos de Vilar de Calo destacaban a este diario que, si bien el comportamiento de algunos de los habitantes de la vivienda (que el martes estaba ocupada) era huraño, no eran consciente de que perpetraran ilícitos por este mismo entorno. Lo que les llamó la atención era, por un lado, la presencia de vehículos de alta gama estacionados en el entorno, incluyendo porches cayenne o algun deportivo, como maseratis. Sin embargo, su aspecto era desarrapado, y solían deambular por la zona en zapatillas.
El propio delegado del Gobierno, Pedro Blanco, felicitaba a los agentes y efectivos que tomaron parte en la operación, e indicó que se trata de un paso más "en la lucha contra el crimen organizado".
