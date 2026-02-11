Convenio para cambiar el techo y calefacción en el centro de salud de Oca

La Xunta colaborará con el Ayuntamiento de A Estrada para acometer la reforma del centro de salud de Oca, con una inversión conjunta de 154.112 euros.

Por ello, el Servizo Galego de Saúde remitió la propuesta de convenio al Concello para acometer la mejora de este centro, que es de titularidad municipal y, por lo tanto, es la administración local a quién le corresponde su correcto mantenimiento.

Para llevar a cabo la reforma, Administración local y Xunta, por medio del Sergas, se repartirán al 50 % la financiación de la actuación que se van a realizar, por lo que cada administración hará una aportación de 77.056 €.

Tejado

Las obras consistirán en la sustitución de la cubierta con una nueva membrana impermeabilizante, aislamiento térmico y tejas cerámicas. Además, se renovarán los canalones y bajantes, y se instalará un nuevo lucernario para solucionar las filtraciones.

Junto a la parte exterior, en el interior se cambiarán los falsos techos y se pintarán todas las paredes interiores para sanear los espacios. Además, se renovarán las tuberías y calefacción por un nuevo sistema de polietileno reticulado con aislamiento térmico para mayor duración y eficiencia. Y se trasladará el armario de comunicaciones a la zona de administración, a un espacio seguro.