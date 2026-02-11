A Estrada levanta una escollera tras el derrumbre de Erimsa en Adoufe

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, confirmó que «de inmediato» comenzarán las obras de seguridad en la parroquia de San Miguel de Castro, donde el pasado sábado un corrimiento de tierras provocó la caída de una torre de media tensión y su cableado, cortándose una carretera a Adoufe.

Así, la prioridad será la construcción de una escollera municipal, aseguraba a los vecinos, tras reunirse con representantes de Erimsa y con el geólogo que estudiará la estabilidad del terreno de rebaje esa explotación, marco del suceso.

Asegurar el vial

La escollera tiene como fin contener las tierras y asegurar la carretera que conduce al lugar de Adoufe, así como habilitar un acceso alternativo a este núcleo, unos metros más arriba. De hecho, dicho vial de Adoufe fue el único patrimonio municipal afectado.

Y aunque el cableado ya fue retirado, el Ayuntamiento mantendrá el acceso cerrado hasta que un geógrafo certifique la estabilidad del terreno, como medida preventiva ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

Alternativas

A su vez, Erimsa ejecutará una vía alternativa paralela en terrenos superiores de la cantera. Ambas actuaciones son medidas de seguridad previas. Mientras tanto, se habilitó una pista por terrenos de la cantera, pero su estrechez urge que se acometa la alternativa.