Corrimiento de tierras
A Estrada levanta una escollera tras el derrumbre de Erimsa en Adoufe
Su objeto es prevenir nuevos desprendimientos de los rebajes de la cantera
Se ha habilitado una pista temporal a la espera de arreglar la carretera
El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, confirmó que «de inmediato» comenzarán las obras de seguridad en la parroquia de San Miguel de Castro, donde el pasado sábado un corrimiento de tierras provocó la caída de una torre de media tensión y su cableado, cortándose una carretera a Adoufe.
Así, la prioridad será la construcción de una escollera municipal, aseguraba a los vecinos, tras reunirse con representantes de Erimsa y con el geólogo que estudiará la estabilidad del terreno de rebaje esa explotación, marco del suceso.
Asegurar el vial
La escollera tiene como fin contener las tierras y asegurar la carretera que conduce al lugar de Adoufe, así como habilitar un acceso alternativo a este núcleo, unos metros más arriba. De hecho, dicho vial de Adoufe fue el único patrimonio municipal afectado.
Y aunque el cableado ya fue retirado, el Ayuntamiento mantendrá el acceso cerrado hasta que un geógrafo certifique la estabilidad del terreno, como medida preventiva ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.
Alternativas
A su vez, Erimsa ejecutará una vía alternativa paralela en terrenos superiores de la cantera. Ambas actuaciones son medidas de seguridad previas. Mientras tanto, se habilitó una pista por terrenos de la cantera, pero su estrechez urge que se acometa la alternativa.
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a desalojar el edificio: 'Se escucharon explosiones en la cubierta
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- Cocido para miles en Lalín y cuatro vuelos desde Afganistán para el pregonero Diego Rivas
- La rotura de una tubería inunda un garaje y varios comercios en la 'milla de oro' de Santiago: 'Parecía una riada
- Un incendio en el centro comercial de As Cancelas obliga a evacuar el edificio
- Reunión por la huelga de buses en Santiago: la patronal denuncia la 'desinformación' con la que llegó el preacuerdo
- Despliegue de la Guardia Civil en Teo: 'Tiraron a porta ás seis da mañá e saíron con tres detidos que tiñan cochazos