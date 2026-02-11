Plan de la Diputación coruñesa
Melide acuerda mejorar calles como Camiño Real o la circunvalación del campo de la feria por unanimidad
Superarán los 615.000 euros del millón consignado en el POS de la Diputación para remozar diversas travesías
El resto se destinará a gastos corrientes, y habrá que tramitar una batería de permisos sectoriales para las obras
El Pleno municipal de Melide votó a favor, en su sesión ordinaria de febrero, al respecto de la participación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, el Plan Único de Concellos 2026. La propuesta contó con los votos positivos de todos los grupos municipales: Adiante Melide, BNG, PSOE y PP. En concreto, el POS para el año 2026 se destinará a gastos corrientes e inversiones, por un importe total que asciende a 964.788 euros.
Entre los proyectos a financiar se encuentra la mejora de la pavimentación y de la seguridad vial en las calles Alexandre Bóveda, Camiño Real, Campos y Silva, con un presupuesto de 314.788 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Asimismo, está previsto acometer el proyecto de mejora de la pavimentación y de la seguridad vial en las rúas do Sol, Alcalde César Rodríguez Carril, circunvalación del campo de la feria, Florentino Cuevillas y Lino Sexto Sánchez, con un presupuesto de 303.257 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.
En trámite
Para ejecutar las obras es necesaria, en el primer caso, la autorización sectorial de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y de la Axencia Galega de Infraestruturas. Y, en el segundo, de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia y de la Diputación de A Coruña. Todas ellas se encuentran en trámite.
El Concello de Melide se compromete a incluir en el presupuesto municipal los fondos necesarios para hacer frente a la aportación municipal a las inversiones incluidas en el POS 2026, procedentes de los propios recursos presupuestarios ordinarios del Concello o de ingresos procedentes de operaciones de crédito con entidades financieras.
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a evacuar el edificio: "Se originó en la azotea"
- Patronal y sindicatos vuelven a la negociación para evitar la huelga de buses en Santiago desde el miércoles
- Buscan a un vecino de Carballo que está desaparecido desde el viernes
- Las listas de espera de los talleres de coches en Santiago: 'Ahora mismo estamos desbordados
- Despliegue de la Guardia Civil en Teo por un presunto caso de evasión de impuestos
- Menú de 8 euros y ambiente futbolero: así es el bar de Santiago que triunfa entre los estudiantes
- La rotura de una tubería en el centro de Santiago inunda un garaje y varios comercios: 'Había gran cantidad de agua en la tienda