Melide acuerda mejorar calles como Camiño Real o la circunvalación del campo de la feria por unanimidad

El Pleno municipal de Melide votó a favor, en su sesión ordinaria de febrero, al respecto de la participación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, el Plan Único de Concellos 2026. La propuesta contó con los votos positivos de todos los grupos municipales: Adiante Melide, BNG, PSOE y PP. En concreto, el POS para el año 2026 se destinará a gastos corrientes e inversiones, por un importe total que asciende a 964.788 euros.

Entre los proyectos a financiar se encuentra la mejora de la pavimentación y de la seguridad vial en las calles Alexandre Bóveda, Camiño Real, Campos y Silva, con un presupuesto de 314.788 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Asimismo, está previsto acometer el proyecto de mejora de la pavimentación y de la seguridad vial en las rúas do Sol, Alcalde César Rodríguez Carril, circunvalación del campo de la feria, Florentino Cuevillas y Lino Sexto Sánchez, con un presupuesto de 303.257 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

En trámite

Para ejecutar las obras es necesaria, en el primer caso, la autorización sectorial de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y de la Axencia Galega de Infraestruturas. Y, en el segundo, de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia y de la Diputación de A Coruña. Todas ellas se encuentran en trámite.

El Concello de Melide se compromete a incluir en el presupuesto municipal los fondos necesarios para hacer frente a la aportación municipal a las inversiones incluidas en el POS 2026, procedentes de los propios recursos presupuestarios ordinarios del Concello o de ingresos procedentes de operaciones de crédito con entidades financieras.