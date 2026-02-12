El aula sénior de Zas se reabre con 81 mayores de 50 años

El centro sociocultural de Baio (Zas) acogió la presentación de la octava edición del Programa de Democratización do Coñecemento de la Universidade Sénior de la Universidade da Coruña, una iniciativa formativa dirigida a personas mayores de cincuenta años de la Costa da Morte.

Zas fue el primer concello de la comarca en contar con este programa, que hasta ese momento solo se impartía en las ciudades de A Coruña y Ferrol, consolidándose como referente en la extensión de la formación universitaria al rural.

En esta nueva edición son 81 los alumnos, procedentes de Cabana de Bergantiños, Coristanco, Laxe, Vimianzo y Zas.

Al acto asistieron la directora de la Universidade Sénior, Matilde García, y el alcalde, Manuel Muíño, quien destacó la gran aceptación del programa señalando que «Zas ten 4.200 habitantes. Betanzos, con 13.000, ten 120 alumnos; para igualarnos tería que ter 240 asistentes».