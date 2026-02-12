El aula sénior de Zas se reabre con 81 mayores de 50 años
Asisten también vecinos de las localidades de Cabana, Laxe, Coristanco y Vimianzo
El centro sociocultural de Baio (Zas) acogió la presentación de la octava edición del Programa de Democratización do Coñecemento de la Universidade Sénior de la Universidade da Coruña, una iniciativa formativa dirigida a personas mayores de cincuenta años de la Costa da Morte.
Zas fue el primer concello de la comarca en contar con este programa, que hasta ese momento solo se impartía en las ciudades de A Coruña y Ferrol, consolidándose como referente en la extensión de la formación universitaria al rural.
En esta nueva edición son 81 los alumnos, procedentes de Cabana de Bergantiños, Coristanco, Laxe, Vimianzo y Zas.
Al acto asistieron la directora de la Universidade Sénior, Matilde García, y el alcalde, Manuel Muíño, quien destacó la gran aceptación del programa señalando que «Zas ten 4.200 habitantes. Betanzos, con 13.000, ten 120 alumnos; para igualarnos tería que ter 240 asistentes».
- Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- De la verbena gallega al Benidorm Fest: un joven de Carballo quiere «mostrar el talento que hay en Galicia»
- Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
- El Sar se desborda en Bertamiráns y a la crecida del Tambre y Gallo se unen la del Cambeda, Bermaña y Xundarama
- Fallece a los cien años el empresario pobrense Severino Escurís Batalla
- El mal tiempo impide acabar la autovía Santiago-Lugo en plazo: 'Llevamos treinta y pico días sin dejar de llover
- Santiago empieza a sancionar con hasta 30.000 euros a los dueños de pisos turísticos ilegales