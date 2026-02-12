Carballo quintuplicó los kilómetros de sendas con el proyecto Cicl-Ando
Desde 2021 se crearon itinerarios ciclo-peatonales en el ámbito urbano y en las conexiones con el polígono y con la playa de Razo
El Concello de Carballo estuvo nominado en la quinta edición de los Premios de Calidad de la Red Española de Ciudades Saludables, en la categoría de fomento de un desarrollo urbano saludable y sostenible, por el proyecto Cicl-Ando, una iniciativa clave en la transformación de la movilidad local hacia modelos más activos, seguros y respetuosos con el medio.
Y, aunque el municipio ganador fue Gandía, Carballo fue el único nominado de la provincia de A Coruña y uno de los dos de Galicia, junto con Lugo, en la categoría de 20.001 a 100.000 habitantes.
El proyecto partía de una realidad clara: el núcleo urbano presentaba una estructura viaria compleja, con tráfico intenso y apenas cinco kilómetros de itinerarios específicos para peatones y ciclistas. En coherencia con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Gobierno local puso en marcha una ambiciosa estrategia con el objetivo de favorecer un cambio significativo, reduciendo el uso del vehículo privado e impulsando los desplazamientos a pie y en bici.
El proyecto Cicl-Ando se desarrolló desde 2021 en base a dos líneas de actuación: desarrollo de infraestructuras (con la ejecución de 20 Km de sendas ciclo-peatonales en el ámbito urbano y en las conexiones con el polígono industrial de Bértoa y con la playa de Razo) y campañas de concienciación.
En la actualidad, Carballo dispone de 25 Km de sendas (antes tenía 5). La reducción de emisiones, la recuperación del espacio público y la mejora de la salud de la población son algunas de las consecuencias directas de un proyecto que también destacó por la amplia participación vecinal y por la implicación del tejido asociativo.
El alcalde, Daniel Pérez, señala que «esta nominación supuso un reconocimiento al trabajo continuado que venimos haciendo para construir una villa en la que las personas sean las protagonistas».
Por su parte, el concejal de Movilidad, Juan Seoane, destacó que «Cicl-Ando demuestra que las políticas públicas tienen impacto real cuando se planifican con visión a largo plazo».
