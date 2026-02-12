Identifican las zonas inundables de la capital amesana con consulta vía web

El salón de plenos de Ames acogió la presentación del Estudio de detalle de inundación en áreas de riesgo potencial y significativo (ARPSIs) y el Plan Municipal de Protección Civil frente al riesgo de inundaciones. Los trabajos se centran en el entorno de la capital municipal, Bertamiráns, y los vecinos podrán conocer en cuestión de semanas cuáles son y en qué estado se encuentran a través de una aplicación web.

Ambos proyectos, elaborados por la empresa Brétema Ingeniería S.L., cuentan con un presupuesto de 40.474,50 euros (con IVA) y se enmarcan en el proyecto Ames Dixital Water, financiado con fondos europeos NextGenerationEU dentro del PRTR y del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

El estudio está dirigido principalmente al núcleo de Bertamiráns, catalogado con alta peligrosidad de inundación (grupo IV), con el objetivo de identificar las zonas de mayor riesgo y definir medidas correctoras. Estas actuaciones buscan reforzar la resiliencia del municipio ante episodios de inundación, mejorar la planificación de emergencias y avanzar en la digitalización de la gestión del riesgo. El proyecto Ames Dixital Water engloba también otras iniciativas destinadas a optimizar el ciclo integral del agua, con una inversión total de más de 1,35 millones de euros, financiada mayoritariamente a través de los fondos europeos recibidos.

Personal variado

La presentación contó con la presencia de representantes municipales, personal técnico, Policía Local, Protección Civil y empresas vinculadas a la gestión del agua y los servicios municipales. El contrato incluye la modelización hidráulica bidimensional de zonas inundables, la identificación de puntos críticos en distintos escenarios de riesgo y la elaboración de un plan operativo de respuesta ante emergencias, según normativa.

Este proyecto pretende convertir Ames en un referente en la gobernanza del agua a nivel local, aprovechando las ventajas de la transformación digital. Se prevé mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, promover la sostenibilidad ambiental y fortalecer el arraigo de la población en el municipio. Dicho enfoque integral busca crear un modelo replicable en otros entornos semiurbanos que se enfrentan a retos similares.

Adjudicación de contratos

Además del estudio de inundaciones y el Plan de Protección Civil, el Concello de Ames adjudicó también los contratos para acometer las acciones de inventario de las redes de abastecimiento y saneamiento, la mejora del sistema de abastecimiento del municipio y el estudio para el saneamiento y depuración de pequeños núcleos.

A través del uso de la tecnología, se busca realizar una gestión más eficiente y eficaz del ciclo completo del agua, desde la captación hasta la reutilización. La inversión global asciende a 1.356.375,49 euros. El 83,40 % del presupuesto total, que alcanza la cifra de 1.131.309,77 euros, será sufragado con fondos europeos, mientras que el 16,6 % restante, con fondos municipales. n