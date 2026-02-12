InnovAmes reúne a emprendedores y reparte 6.500 euros en premios

El alcalde de Ames, Blas García, presentó en el espacio de coworking A Proa do Milladoiro la sexta edición de la jornada de innovación InnovAmes, que se celebrará el viernes 20 de febrero en el pabellón municipal de O Milladoiro. La cita reunirá durante toda la mañana conferencias, talleres, mesas de debate y expositores vinculados a la tecnología, la innovación, el sector audiovisual y el uso de nuevos materiales, además de la entrega de los Premios InnovAmes, que este año incrementan las cuantías económicas.

En esta edición participarán también empresas de fuera del concello, con el objetivo de fomentar sinergias entre el tejido empresarial amesano y firmas de otros municipios. Asimismo, asistirán la secretaria xeral de Innovación, Teresa Riego, y el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades.

El eje temático será “A revolución invisible: innovacións que cambian o día a día”, una propuesta que alude al impacto digital y tecnológico que transforma el entorno, la comunidad y las empresas, muchas veces de forma casi imperceptible.

El alcalde destacó que el proyecto «ten dous obxectivos: por un lado, xerar sinerxias entre as empresas; e, por outro, formar a rapazada dende a base para que se adentre no mundo da innovación e a tecnoloxía».

Una cita en crecimiento

Por su parte, la concejala de Promoción Económica y Emprego, Ana Belén Paz, subrayó la consolidación de la iniciativa: «Cada vez son máis as empresas que veñen a Ames; hai moitas máis entidades que o ano pasado. O proxecto vai collendo máis forza».

Además de empresas locales y firmas invitadas de otros municipios, participarán en la jornada 500 alumnos y alumnas de la comunidad educativa de Ames, representantes de las universidades de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña, así como miembros de la asociación Down Compostela. Cada entidad dispondrá de su propio estand.

En cuanto a los Premios InnovAmes, destinados a reconocer el esfuerzo de las personas emprendedoras y de las empresas más innovadoras del municipio, se repartirán un total de 6.500 euros en seis galardones: 1.700 euros para el primero, 1.500 para el segundo, 1.200 para el tercero, 900 para el cuarto, 700 para el quinto y 500 para el sexto. La técnica municipal de Innovación, Patricia Yáñez, animó a centros educativos y empresas a presentar sus candidaturas: «Sabemos que imos ver ideas frescas que nos van sorprender».