Mejoran la red de saneamiento de ocho núcleos rurales situados en Boqueixón

El Concello de Boqueixón invierte más de 400.000 euros en obras de mejora y ampliación de su red municipal de saneamiento, a cargo de la empresa adjudicataria Hordescon SL. La actuación permitirá ampliar en 2.981 metros el actual saneamiento, con la construcción de 71 nuevos pozos de registro, 34 arquetas y cuatro pequeñas depuradoras, a cargo del POS+ Adicional 2/2024 .

Así, en Ardilleiro Pequeno se prolongará en casi 400 metros la red de saneamiento para dar servicio a 15 casas. En Eirexe y Agra se canalizarán otros 910 metros de tubería y se instalará una pequeña depuradora para 10 viviendas. Del mismo modo, se instalarán otros 285 metros de tubería en Frenza y 313 metros en Xiadás, donde se hará también una depuradora para veinticinco habitantes.

Noticias relacionadas

Más localidades

Ya en O Casal, se canalizarán 399 metros de tubería de saneamiento, con una estación para depurar la carga de 25 habitantes; mientras que en Villalapaz se canalizarán 365 metros de tubería de saneamiento y se instalará un pozo de bombeo. Finalmente, en Zarramacedo emplazarán 130 metros de tubería para saneamiento y 80 más para pluviales.