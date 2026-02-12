El bar a 20 minutos de Santiago donde Netflix rodó una de sus series más vistas: "Fue una experiencia flipante"

Desde que su bisabuela lo abrió hace 140 años, el bar de Juan Almazán nunca había tenido tanto trasiego. "Noto más afluencia, gente que viene y me pide permiso para hacerse fotos", cuenta el propietario de este local de la comarca de Santiago, que, en su larga historia, ya lo ha sido prácticamente todo.

El establecimiento comenzó su andadura como ultramarinos y fue también estanco y un bar. Una evolución hasta entonces clásica, que tuvo un giro inesperado hace año y medio, cuando se convirtió en el plató de rodaje de una de las mayores productoras del planeta: Netflix.

La plataforma se encontraba buscando localizaciones para producir Animal, la serie sobre un veterinario de campo (Luis Zahera) que se ve obligado a adaptarse a las dinámicas de una moderna tienda, Kawanda. Necesitaban una taberna antigua en la que el protagonista se reuniera con sus conocidos y el Bar Juan -una tasca centenaria en Vedra llena de vestigios del pasado-, no podía dar más el perfil.

Juan Almazán, su propietario, no lo dudó cuando le plantearon convertir su taberna en un escenario. "Habían visto otro local, pero rechazó la oferta y unas chicas les dijeron que podían probar aquí. A los productores les gustó y lo llenaron de micrófonos y focos por dentro y por fuera", cuenta el mesonero, para el que el rodaje fue "una experiencia flipante".

Así fue el rodaje de 'Animal' en el Bar Juan

Aunque el rodaje de Animal en el Bar Juan comenzó en la primavera de 2024, el equipo de la plataforma estuvo preparando el terreno "mucho tiempo antes". Junto a la decoradora de la serie, Almazán reunió algunos tesoros que tenía guardados, trofeos y fotos antiguas -una de ellas, de su madre- que acabaron formando parte del atrezzo.

Cuando el escenario estuvo listo, el mesonero ya no pudo "tocar nada". "Me dijeron que eso ya no era un bar, que era un plató. Tuve que cerrar dos o tres semanas, porque graban escenas en días distintos y todo tiene que estar igual. Hasta cortaron la carretera para que no hubiera ruido", explica Almazán, que convivió con intérpretes y técnicos durante las grabaciones.

Los actores, dice, "estaban por aquí todo el día", repitiendo "cada escena siete u ocho veces" y relacionándose con los residentes del municipio. "Yo hablé con Luis [Zahera] y tanto él como el equipo fueron un encanto. Montaron una carpa para comer y desayunar e íbamos ahí y hasta hicieron un casting para que la gente de aquí pudiera salir si quería", recuerda.

Inevitablemente, la experiencia alteró la apacible vida del municipio que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, no llega a los 5.000 habitantes. Mientras se grababa Animal, ninguno de ellos esperaba "todo el éxito" que tendría la serie de Netflix en 2025, "la primera de la plataforma grabada íntegramente en Galicia" y con Vedra como uno de sus puntos clave.

Algunas de las antigüedades del local, con una fotografía de la bisabuela y el abuelo del propietario. / Juan Almazán

De Galicia al mundo

La producción se estrenó en octubre del año pasado y lideró el ranking de lo más visto en España, Uruguay y Argentina. Almazán vivió el éxito con orgullo, porque, de repente, su bar había dado la vuelta al planeta.

"Hace que te acuerdes de tu familia. Mi abuelo vendía de todo aquí, desde zuecos hasta bastones, y luego botones y ropa, porque mi madre era modista. Esto era como El Corte Inglés, no había más sitios a la redonda", recuerda el dueño del Bar Juan, el escenario de Animal que Netflix ha puesto en las televisiones de todo el mundo.

El propietario se alegra de no haber modernizado el local durante estos años, ya que ahora tiene un valor histórico que es difícil de encontrar en otros lugares. La de su establecimiento es, dice, una experiencia auténtica en un sitio "de los de antes", con la clientela reunida alrededor de unas tazas de vino y muchos "cuentos" que contar sobre el mostrador.

Aunque la productora no ha confirmado una segunda temporada, Almazán se muestra más que dispuesto a convertir de nuevo su taberna en un set de rodaje. "Siempre gusta que se vea tu casa y fue una experiencia genial. Aquí flipamos todos un poco", dice.