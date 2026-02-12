Rompen el cristal del autobús de transporte adaptado de Ames
Los actos vandálicos obligan a la interrupción de este servicio municipal "ata que se arranxe"
El autobús encargado de prestar el servicio de transporte adaptado en el Concello de Ames ha aparecido esta mañana del jueves con un cristal roto. Desde el Concello informan que esta prestación municipal deberá quedar interrumpida "ata que se arranxe", y que "supón unha grave afectación para persoas especialmente vulnerables, que non dispoñen de alternativas de mobilidade".
Este es el único medio de transporte para muchos vecinos amesanos con discapacidad o mobilidad reducida que les permite acudir a tratamientos médicos y cubrir necesidades básicas del día a día. Por ello, la Administración local muestra su "profunda preocupación e rexeitamento polos actos vandálicos".
"Respectando plenamente a folga como un dereito fundamental, lembramos que non pode exercerse por riba doutros dereitos igualmente esenciais, especialmente os das persoas que dependen a diario do transporte adaptado para garantir a súa autonomía e dignidade", señala el gobierno de Blas García.
A su vez, denuncian que cualquier reivindicación que se lleve a cabo, "por moi lexítima e razoable que sexa, debe facerse sen prexudicar a quen máis precisa dos servizos públicos".
- Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- De la verbena gallega al Benidorm Fest: un joven de Carballo quiere «mostrar el talento que hay en Galicia»
- Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
- El Sar se desborda en Bertamiráns y a la crecida del Tambre y Gallo se unen la del Cambeda, Bermaña y Xundarama
- Fallece a los cien años el empresario pobrense Severino Escurís Batalla
- El mal tiempo impide acabar la autovía Santiago-Lugo en plazo: 'Llevamos treinta y pico días sin dejar de llover
- Santiago empieza a sancionar con hasta 30.000 euros a los dueños de pisos turísticos ilegales