Rompen el cristal del autobús de transporte adaptado de Ames

El autobús encargado de prestar el servicio de transporte adaptado en el Concello de Ames ha aparecido esta mañana del jueves con un cristal roto. Desde el Concello informan que esta prestación municipal deberá quedar interrumpida "ata que se arranxe", y que "supón unha grave afectación para persoas especialmente vulnerables, que non dispoñen de alternativas de mobilidade".

Este es el único medio de transporte para muchos vecinos amesanos con discapacidad o mobilidad reducida que les permite acudir a tratamientos médicos y cubrir necesidades básicas del día a día. Por ello, la Administración local muestra su "profunda preocupación e rexeitamento polos actos vandálicos".

"Respectando plenamente a folga como un dereito fundamental, lembramos que non pode exercerse por riba doutros dereitos igualmente esenciais, especialmente os das persoas que dependen a diario do transporte adaptado para garantir a súa autonomía e dignidade", señala el gobierno de Blas García.

A su vez, denuncian que cualquier reivindicación que se lleve a cabo, "por moi lexítima e razoable que sexa, debe facerse sen prexudicar a quen máis precisa dos servizos públicos".