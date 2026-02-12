Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abre en Touro un nuevo supermercado Eroski City

Situado en calle Isabel II, número 21, dispone de 4.500 referencias de marcas líderes, propias y productos locales con venta en porción en sus secciones de frescos

Exterior del nuevo supermercado Eroski City en Touro.

Exterior del nuevo supermercado Eroski City en Touro. / Cedida

El Correo Gallego

Touro

El Concello de Touro cuenta desde hoy con un nuevo supermercado Eroski City, una de las enseñas de franquicia de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski. El supermercado, ubicado en la calle Isabel II, número 21, estará abierto en horario partido de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas de lunes a sábado.

La apertura responde a un cambio de enseña de Aliprox a Eroski City, una remodelación que supuso una ampliación de la gama de frescos del establecimiento. “Gracias a esta reforma, el nuevo Eroski City de Touro ofrece a los vecinos más productos de proximidad y de primera calidad, así como ofertas exclusivas a través de la tarjeta de fidelización Eroski Club, con descuentos acumulables de entre el 4% y el 6% en sus compras. Un cambio que nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes de la zona”, destaca el director de supermercados, hipermercados y gasolineras Eroski, Florentino Vázquez.

El establecimiento ofrece ahora 4.500 referencias de marcas líderes, propias y productos frescos, disponibles en sus secciones de panadería, frutería, carnicería, pescadería y charcutería con servicio de venta en porción. La tienda dispone de una sala de ventas de 211 m2 y cuenta con un equipo de cuatro profesionales para dar atención personalizada a los vecinos de la localidad.

