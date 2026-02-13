Goteiras, humidades e cheiros a fosa séptica: denuncian o "grave deterioro" do Centro de Saúde de Santa Comba
Hay convocada unha concentración pola CIG-Saúde da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza, o 19 de febreiro, para condear o "estado de abandono" das instalacións
A CIG-Saúde da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza vén de anunciar a convocatoria dunha concentración diante do Centro de Saúde de Santa Comba baixo o lema “Pola seguridade nos postos de traballo. Coa nosa saúde non se xoga”, en protesta polo "grave deterioro que sofre desde hai anos", e que “pon en risco a seguridade e saúde, tanto das persoas usuarias, como das traballadoras”, apuntan.
Entre as principais incidencias das instalacións destacan goteiras, humidades perpetuas, cheiros a fosa séptica, falta de illamento do tellado e áreas de tellas rotas ou deterioradas con perigo de desprendemento, e unha área administrativa "obsoleta na súa funcionalidade".
Subliñan tamén o frío que hai nas consultas "de xeito habitual, con temperaturas de 12ºC no bloque de consultas do Centro de Saúde", ademais de unha instalación eléctrica "obsoleta, que salta acotío e provoca constantes interrupcións".
A CIG-Saúde lembra que hai máis de tres anos se presentaron varias denuncias, tanto diante da autoridade laboral, como nos distintos órganos de Prevención e Saúde dentro da Área Sanitaria, "sen que se traduciran, até o de agora, en actuación algunha para resolver a situación". Acusan tamén que non se respondese ás preguntas presentadas sobre esta cuestión no Parlamento de Galiza.
A entidade considera que a titularidade municipal do centro "obstaculiza considerablemente unha coordinación entre as administracións". E engade que “isto non pode servir en ningún momento de escusa, ante o deterioro progresivo e decadente que presenta o centro , tanto na parte de PAC como na do Centro de Saúde”.
Ante esta situación, decidiron convocar unha concentración o xoves 19, ás 11.00 horas, diante do centro.
