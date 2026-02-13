Cuatro alumnos de Cee compiten en un certamen de la Universidad Carlos III con un estudio sobre el uso de la IA

Adriana Casais Trillo, Ainoa Liñeiro Cambeiro, Fernando Santabaya Martínez y Pablo Santamaría Paz, alumnos de 4º de ESO del IES Agra de Raíces, de Cee, fueron seleccionados como finalistas en el concurso estatal de la VI Gymkana La ciencia de los datos, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid.

En su categoría compitieron con más de cincuenta institutos de toda España. En la segunda fase del certamen se enfrentarán a otros dos equipos, resolviendo diferentes retos de ciencia de datos en un evento presencial que tendrá lugar el próximo 21 de abril en el Campus de Getafe de la citada universidad.

El alumnado, bajo la tutoría de su profesora del ámbito científico, Jenifer Espasandín Domínguez, elaboró un video resumiendo los resultados de un estudio estadístico sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la adolescencia que ellos mismos realizaron.

Entre las conclusiones más destacadas del estudio destaca que casi la mitad del alumnado del IES Agra de Raíces emplea la IA para resolver dudas de índole personal. En concreto, el 25% de los adolescentes afirma preferir consultar dudas de carácter sexual a la IA antes que a alguna persona de su entorno.

Además, aproximadamente un 13% reconoce recurrir a la IA cuando se siente solo, manteniendo interacciones semejantes a una conversación de WhatsApp con una persona.

La VI Gymkana La ciencia de los datos está dirigida a estudiantes de 1º a 4º de Secundaria. Persigue desarrollar el pensamiento crítico del alumnado, fomentar el método científico y visibilizar la importancia que tiene en la vida cotidiana la interpretación y el análisis de datos.

Esta sexta edición está dedicada a la figura de Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial en Google.

El reto propuesto consiste en la visualización e interpretación de datos relacionados con la industria, la innovación y las infraestructuras.

Todos los equipos participantes cuentan con el apoyo de estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid del Grado en análisis de datos para la empresa y del Grado en ciencia e ingeniería de datos, que pueden aclarar posibles dudas técnicas.

Pilar Manchón estudió Filología inglesa en la Universidad de Sevilla y es doctora en Lingüística Computacional dentro de la especialidad de sistemas de diálogo multimodals inteligentes.

Se formó en Administración y gestión de empresas en el Santo Elm International Institute y en la Sloan School of Management del MIT. Es directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial (IA) de Google.

Destaca por su contribución a la tecnología a escala global. Desde la fundación de Indisys, la primera empresa española adquirida por Intel, hasta su paso por Amazon y ahora por Google. Su carrera es reflejo de la vanguardia tecnológica. Es consejera en varias empresas de IA, universidades, ONG y entidades de Capital Riesgo, además de miembro del Consejo de Expertos de Estrategia de IA del Gobierno de España.