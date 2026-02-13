Galicia aspira a ganar el Benidorm Fest: un jóven de Carballo, entre los grandes favoritos

Si algo hemos podido comprobar en una semana marcada por el regreso del Benidorm Fest es que Carlos Alfredo Colina Acevedo no solo se ha subido, bajo el nombre artístico de Kenneth, al escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm para decirnos que 'Los Ojos No Mienten', sino que este conocido rostro de la verbena gallega está evidenciando lo que se había propuesto hacer en el prestigioso festival alicantino: «Mostrar a España entera que hay muchísimo talento en Galicia».

Y es que, a sus 23 años, este joven artista de origen venezolano criado en la localidad coruñesa de Carballo se ha convertido en uno de los grandes favoritos para alzarse este sábado —este sábasdo a partir de las 22.00 horas en La 1 de Televisión Española (TVE)— con la codiciada Sirenita de Oro, trofeo que, en esta quinta edición del Benidorm Fest, sustituye al reconocido Micrófono de Bronce que ya levantaron Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody. El cambio de estética del galardón se trata, sin duda, de un claro ejemplo de distanciar al certamen alicantino de Eurovisión —este año será la primera vez que el Benidorm Fest no decida al representante de España en Eurovisión tras la renuncia de Radio Televisión Española (RTVE) el pasado diciembre a participar por la presencia de Israel— al mismo tiempo que se rinde homenaje al trofeo del Festival Internacional de la Canción de Benidorm que entre 1959 y 2006 consiguieron artistas de la talla de Raphael, Julio Iglesias y La Década Prodigiosa, entre otros.

Gran favorito

Que Kenneth es uno de los grandes favoritos de este año ya ha quedado más que patente el pasado martes durante la primera de las dos semifinales del Benidorm Fest. Un primer paso hacia la gran final de este sábado en el que el artista de Carballo demostró con su interpretación de 'Los Ojos No Mienten' que para nada le pesa actuar en un gran escenario.

Ya lo hizo a los 11 años llegando a ser finalista de La Voz Kids España y, más tarde, al formar parte de orquestas como Nueva Fuerza (2019-2021), El Combo Dominicano (2021-2023), Marbella (2023-2024) y, en la actualidad, Panorama City. «Estar de gira con Panorama ha sido algo crucial para que esté aquí. La verbena gallega es una escuelita, algo superimportante», declaró Kenneth tras su actuación del martes con la que conquistó tanto a público como a jurado con una propuesta que nace de ese instante en el que te cruzas con alguien en una fiesta y, sin mediar palabra, ya existe una historia entre las miradas.

«Es un tema que celebra la confianza en uno mismo, el atreverse a dar el primer paso y ese tipo de conexión que, aunque sea efímera, se siente tan real que parece arder. Como digo en la canción, los ojos no mienten», asegura Kenneth de un tema donde el afrobeat —fusionado con influencias del R&B, dancehall, urbano y la electrónica— es el centro. Una propuesta alineada con las tendencias actuales que, en su conjunto, no solo reúne imagen, actitud e intención, sino que es puro fuego, además de forma literal en una escenografía equilibrada con una gran interpretación, factores que suelen tenerse muy en cuenta en citas musicales como el Benidorm Fest, algo que ya se vio el martes por el fuerte apoyo recibido y que Kenneth agradeció sobre el escenario al grito de «¡Los sueños se cumplen!». «¡Gracias a todos por vuestros votos! Lo hemos conseguido. Nos vemos en la final», escribió poco después en redes sociales.

Los demás finalistas

Eso sí, Kenneth —que este sábado será el décimo participante en actuar— no lo tendrá nada fácil. Junto a él estarán otros once competidores dispuestos a llevarse a sus casas tanto el trofeo del Benidorm Fest 2026 como el premio económico de 150.000 euros para la canción ganadora —100.000 para los intérpretes y 50.000 para los autores del tema—. Entre ellos destacan Rosalinda Galán con 'Mataora', Miranda! & bailamamá y su 'Despierto Amándote', muy apropiado para el día de San Valentín, así como Tony Grox & LUCYCALYS con 'T AMARÉ', uno de los hits más pegadizos.

También se subirán al escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm MAYO, que interpretará 'Tócame'; KITAI con 'El Amor Te Da Miedo'; ASHA, que irá de 'Turista'; Dani J, que estará 'Bailándote'; The Quinquis, quienes te dirán que 'Tú no me quieres'; Izan Llunas, que se preguntará '¿Qué vas a hacer?'; Mikel Herzog Jr. con 'Mi Mitad', y María León ft. Julia Medina, que nos cantarán 'Las Damas y el Vagabundo'.

Todos ellos intentarán ser los más votados de la noche. Las votaciones, al igual que en años anteriores, se decidirán por la suma de los puntos de un jurado formado por profesionales nacionales e internacionales vinculados al mundo de la música y los medios de comunicación (50%), la elección de un jurado demoscópico compuesto por una muestra de 350 personas (25%) y los votos del público (25%), ya sea mediante llamadas, SMS o a través de la aplicación de RTVE Play.

Una decisión final que, con la tensión habitual que genera, darán a conocer los presentadores Javier Ambrossi, Inés Hernand, Lalachus y el gallego Jesús Vázquez tras las actuaciones de los doce finalistas de este año y las intervenciones de los ganadores de todas las ediciones anteriores, que no solo harán más corta la espera por conocer al nuevo vencedor del Benidorm Fest, sino que nos recordarán que el festival alicantino es mucho más que una competición, una auténtica fiesta.